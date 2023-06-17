استطلاع: ترمب يتقدم على بايدن بـ 6 نقاط رغم الاتهامات الجنائية

تفوق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في استطلاع رأي جديد على الرئيس الحالي جو بايدن، بـ 6 نقاط في انتخابات افتراضية للسباق الرئاسي 2024 وفقا لصحيفة ذا هيل التي أجرت الاستطلاع بواسطة هارفاد كابس Harvard CAPS-Harris Poll.

ووجد الاستطلاع أن 45 في المائة من المستجوبين قالوا إنهم سيصوتون لترمب إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم بين الرئيس السابق وبايدن، بينما قال 39 في المائة إنهم سيدعمون بايدن. وقال 15 بالمائة إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.

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وانخفضت هذه الأرقام بشكل طفيف عن استطلاع الصحيفة الأخير Harvard CAPS-Harris في مايو، والذي وجد أن 47٪ يدعمون ترمب بينما قال 40٪ بايدن.

ووجدت أحدث أرقام الاستطلاع، الموزعة حسب الحزب، أن 86 في المائة من الجمهوريين سيدعمون ترمب، بينما قال 77 في المائة من الديمقراطيين نفس الشيء لبايدن.

وأوضح مارك بن المدير المشارك لاستطلاع Harvard CAPS / Harris Poll، أن "توجيه الاتهام إلى الرئيس ترمب السابق لم يكن له أي تأثير على تقدمه ضد جو بايدن الذي لا يزال تصنيف الرضا عن وظيفته عند 43 بالمائة".

كما تقدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ب41 بالمائة مقابل 40 بالمائة لجو بايدن.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يُنظر فيه إلى ترمب على نطاق واسع على أنه المتصدر الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري 2024 يليه ديسانتس في المرتبة الثانية.

وانضم 13 جمهوريًا إلى الانتخابات التمهيدية الرئاسية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الحزب الجمهوري الاندماج حول مرشح بديل لترمب.

وتم إجراء استطلاع Harvard CAPS-Harris في الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يونيو بمشاركة 2090 شخصًا شملهم الاستطلاع.