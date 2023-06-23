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جون كيربي (فرانس برس)
جون كيربي (فرانس برس)
خاص

البيت الأبيض: تعرض أميركيين للخطر بالضفة الغربية

دبي - العربية.نت
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أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تعرض مواطنين أميركيين للخطر بالضفة الغربية.

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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في رده على سؤال للعربية إن واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، بعد تقارير تشير إلى تعرض مواطنين أميركيين للخطر في الضفة الغربية.

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"منزعجة للغاية"

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار، الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

"عقبة أمام السلام"

كما قال في بيان "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أقرت يوم الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها عدة دول عربية.

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