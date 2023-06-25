السيناتور كروز يحث مجلس النواب على النظر في إجراءات عزل بايدن

حث السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي، تيد كروز، مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية إلى النظر في إجراءات عزل الرئيس بايدن، بعد أن أبلغ أحد محققي مصلحة الضرائب الذي يحقق في قضية هانتر بايدن الكونغرس أن نجل الرئيس استدعى والده للضغط على شريك تجاري صيني من خلال محادثة عبر الواتس، وادعى أن بايدن والده كان في الغرفة بينما كان يعقد الصفقات.

وردا على سؤال حول إلى أي نقطة يتحول التحقيق والمشاكل المتعلقة بهانتر بايدن إلى قضية للرئيس، والتي يمكن أن تؤدي إلى جهود عزل بايدن من قبل الجمهوريين قال كروز: "إنها الآن".

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وتابع كروز: "انظر، قضية الواتس هي دليل مباشر على أن جو بايدن يسيء استخدام سلطته الحكومية لإثراء ابنه، ويفترض 10% للرجل الكبير، لإثراء نفسه".

ويحتاج مجلس النواب إلى التحقيق في الأمر، لكن الشيء المذهل هو ما يقوله مُبلغ مصلحة الضرائب عن وزارة العدل، وميريك جارلاند، الذي عرقل التحقيق حتى في هذه الرسائل".

ونفى جارلاند وجود أي تدخل في تحقيق هانتر بايدن.

وناقش كروز مزاعم من مخبر مصلحة الضرائب كشف عنه الجمهوريون في مجلس النواب هذا الأسبوع، حيث ادعى محقق في تحقيق هانتر بايدن أنه كانت هناك جهود غير مسبوقة لمنع التحقيقات مع جو بايدن خلال حملة عام 2020 وأثناء رئاسته.

وقال المبلغ عن المخالفات غاري شابلي جونيور، الذي أشرف على تحقيق مصلحة الضرائب في قضية نجل الرئيس إن مصلحة الضرائب حصلت على رسالة واتساب WhatsApp بتاريخ 30 يوليو 2017 ، من هانتر بايدن إلى هنري جاو، الرئيس التنفيذي لشركة Harvest Fund Management ، والتي زعم فيها هانتر أنه كان مع والده للضغط على تشاو للوفاء بالتزام.

وقال كروز: "رسالة الواتساب هذه تربط جو بايدن مباشرة بملايين الدولارات القادمة من الصين الشيوعية". "الآن، من المحتمل أن هانتر بايدن كان يكذب، من المحتمل أن جو بايدن لم يكن بجانبه. من المحتمل أن جو بايدن لن يلحق أضراراً بالصينيين إذا لم يدفعوا له ولابنه ملايين الدولارات. هذا ممكن، لكنك تعرف لماذا لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا؟ لأنه وفقًا للمبلغ عن المخالفات، لم يحققوا وتم منعهم من التحقيق، ومُنعوا حتى من طرح السؤال".

وقال "دعني أكون واضحا: هذا في ظاهره إعاقة للعدالة". "وإذا أصدر ميريك جارلاند هذا الأمر فهو الشخص الذي يعرقل التحقيق، وأعتقد أن هناك دليلًا حقيقيًا على أن ميريك جارلاند مذنب بعرقلة سير العدالة".

وقال كروز، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي خدم في مجلس الشيوخ منذ عام 2013، "إذا كان لديك ديمقراطي واحد قدم نظرة سريعة على سيادة القانون، فسنعقد جلسة استماع الآن مع ميريك جارلاند تحت القسم وسوف نطلب رؤية كل مستند، ونطلب رؤية كل بريد إلكتروني، ونطلب رؤية كل اتصال بين وزارة العدل والمحققين.

سنضع المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب على المنصة، تحت القسم للإدلاء بشهادتهم، وسنواجه ميريك جارلاند بذلك".