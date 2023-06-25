المخابرات الأميركية تكشف سر انقلاب رئيس فاغنر على بوتين

التقطت وكالات التجسس الأميركية معلومات استخباراتية في منتصف يونيو الجاري تشير إلى أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان يخطط لعمل مسلح ضد مؤسسة الدفاع الروسية التي اتهمها منذ فترة طويلة بإفشال الحرب في أوكرانيا، وأبلغ البيت الأبيض والوكالات الحكومية الأخرى على وجه السرعة بذلك وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

وقال العديد من المسؤولين الأميركيين أمس السبت بأنهم لم يفاجأوا، وأضاف المسؤولون إن الطبيعة والتوقيت الدقيق لخطط بريغوجين لم يتضح إلا قبل وقت قصير من استيلائه المذهل على القيادة العسكرية وتوجه نحو موسكو يومي الجمعة والسبت.

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وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، "كانت هناك إشارات كافية لإخبار القيادة ... أن شيئًا ما قد حدث". "لذلك أعتقد أنهم كانوا مستعدين لذلك."

وقال المسؤول إنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك "قلق كبير" بشأن ما قد يحدث وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبقى في السلطة وماذا قد يعني عدم الاستقرار على الترسانة النووية الروسية، لافتاً إلى أنه "كان هناك الكثير من الأسئلة على هذا المنوال".

وقال مسؤولون إن عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن "حرب أهلية" روسية هو الخوف الرئيسي، مشيرين إلى أنه بالإضافة إلى البيت الأبيض ، تم إطلاع كبار المسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس خلال الأسبوعين الماضيين على المعلومات الاستخباراتية.

الدافع الرئيسي

وقال المسؤولون إن الدافع الرئيسي لبريغوجين كان أمر وزارة الدفاع الروسية في 10 يونيو / حزيران بضرورة توقيع جميع مفارز المتطوعين على عقود مع الحكومة.

وعلى الرغم من أن الأمر لم يذكر مجموعة فاغنر بالاسم، إلا أن التضمين كان واضحًا: الاستيلاء على قوات المرتزقة التابعة لبريغوجين والذين أثبتوا أنهم ضروريون للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وساعدوا في تأمين بعض من أبرز انتصاراتها التكتيكية.

وتظهر وثائق استخباراتية مسربة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من هذا العام أن فاغنر يبني إمبراطورية حقيقية في إفريقيا ، حيث يوفر بريغوجين الأمن للأنظمة الحكومية، في بعض الأحيان مقابل حقوق مادية قيمة.

وتظهر الوثائق المسربة أن كبار القادة الروس قلقون بشكل خاص من هجمات بريغوزين الخطابية، والتي وجدوا أنها ذات مصداقية وتقوض سلطتهم.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "التوترات بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية ليست سرا". "لقد رأينا جميعًا بريغوجين ينتقد ويحذر ويهدد الجيش الروسي علنًا في عدد من المناسبات".

تحذير مسبق

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية أن بوتين أُبلغ أيضًا أن بريغوجين كان يخطط لشيء ما. ويبقى من غير الواضح لماذا لم يتخذ بوتين إجراءات لإحباط استيلاء بريغوزين على القيادة العسكرية أو تحركه تجاه موسكو.

ووصل رئيس فاغنر إلى مسافة 120 ميلاً من العاصمة قبل أن يستدير بعد إبرام صفقة بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف بوتين، ويدعو الاتفاق إلى إسقاط التهم الجنائية عن بريغوجين، التي رفعت يوم الجمعة بعد أن اتهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بإصدار أوامر بشن هجوم على مرتزقته ، وأصدر دعوة لـ "إنهاء" قيادة الوزير.

وعكست تقاعس بوتين وعدم وجود تنسيق رفيع المستوى في الحكومة الروسية والخصومات الداخلية المحتملة على الوضع في روسيا كما يعتقد المسؤولون الأمريكيون.

وواجه بريغوجين مقاومة قليلة عندما سار هو وقواته إلى روستوف وسيطروا على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية هناك ، كما لاحظ مسؤولون استخباراتيون غربيون وأمريكيون ، ووصفوا ذلك بأنه مؤشر على أنه يتمتع بمستوى معين من الدعم بين القوات العسكرية النظامية أيضًا.

وقال المسؤول الغربي الكبير: "إذا كان بريغوجين ينوي إحداث وقيعة بين قيادة القوات المسلحة للاتحاد الروسي والكرملين فقد فشل"، مما يعني أن التمرد الذي استمر 24 ساعة، في الوقت الحالي، لا يبدو أنه أثار شرخًا أوسع بين الدائرة المقربة من بوتين والقادة العسكريون يمقتهم بريغوجين.

وقال مسؤولون إنه على الرغم من تنحي بريغوجين، فإن بوتين سيُنظر إليه بالتأكيد على أنه ضعيف.