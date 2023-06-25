ترمب يبدأ تنفيذ الحكم ضد الكاتبة وينقل التعويض لحساب المحكمة

اتخذ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خطوة في تنفيذ الحكم لصالح جين كارول. وقام استكمال مدفوعاته البالغة 5 ملايين دولار للمؤلفة كارول يوم الجمعة عن طريق نقل الأموال إلى حساب مصرفي مستقل أمرت به المحكمة.

ووفقًا للاتفاق بين ترمب وكارول، والذي وافق عليه القاضي يوم الجمعة، لن يتم الوصول إلى الأموال حتى تتم تسوية جميع الطعون.

وحكم قاض أميركي الشهر الماضي على أن الرئيس السابق مسؤول عن اعتداء جنسي مرتبط بمقابلة مع كارول في متجر متعدد الأقسام في التسعينيات.

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ووجدت هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء أن ترمب لم يرتكب جريمة اغتصاب، لكن المحلفين وجدوه مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي، وهو شكل آخر من أشكال الانتهاك الجنسي، كما أُمر بدفع مبلغ 5 ملايين دولار لكارول كتعويض.

ورفعت كاتبة العمود دعوى قضائية ضد ترمب بسبب إنكاره ادعاءاتها بعد دخول قانون في نيويورك حيز التنفيذ يمنح الناجين نافذة لمدة عام واحد لطلب تعويضات مدنية، حتى بعد مرور قانون التقادم.

واستأنف ترمب الحكم ، لكن وضع 111٪ من المبلغ في حساب محكمة هو إجراء قياسي خلال هذه العملية.

ومن المقرر أن تحال دعوى التشهير المنفصلة التي قدمها كارول بمبلغ 10 ملايين دولار للمحاكمة العام المقبل.