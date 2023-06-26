استطلاع جديد: غالبية الأميركيين قلقون بشأن فترة رئاسية أخرى لبايدن

أظهر استطلاع أميركي جديد أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص قلقون بشأن الصحة العقلية والبدنية للرئيس الأميركي جو بايدن.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته NBC News أن 68 بالمائة قلقون من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً، لا يمتلك الصحة العقلية والبدنية "الضرورية" للعمل كرئيس. كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الأميركيين تقريبا نحو 55 بالمائة قالوا إن لديهم مخاوف "كبيرة". بينما قال 32 في المائة إن لديهم مخاوف بسيطة أو ليست لديهم مخاوف بشأن صحة بايدن.

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وعندما سئلوا عما إذا كانوا قلقين بشأن الصحة العقلية والبدنية للرئيس السابق ترمب، قال 55 في المائة إنهم قلقون، بما في ذلك 44 في المائة لديهم "مخاوف كبيرة. بينما قال 44 في المائة إن لديهم مخاوف طفيفة أو ليس لديهم مخاوف من أن ترمب البالغ من العمر 77، يتمتع بالصحة العقلية والبدنية اللازمة لشغل منصب الرئيس.

كما قال ستون في المائة من المستطلعين إنهم قلقون بشأن إعادة انتخاب بايدن ليخدم أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض بما في ذلك 46 في المائة أفادوا بوجود مخاوف "كبيرة". وأجاب 58 في المائة بنفس الطريقة بالنسبة لترمب، من بينهم 51 في المائة قالوا إن لديهم مخاوف "كبيرة".

ووجد الاستطلاع ، الذي أجري بعد أن وجهت وزارة العدل لائحة اتهام ضد ترمب بتهم تتعلق بتعامله مع مواد سرية، أن ترمب يتفوق بشكل مريح على خصومه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري 2024، وأن تقدمه نما منذ ذلك الحين.

كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الجمهوريين يريدون أن يستمر ترمب كزعيم لحزبهم.