بايدن: الولايات المتحدة ليست متورطة في تمرد روسيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا ولن نعطي عذرا لبوتين لإلقاء اللوم على الناتو عما يحدث في بلاده".

ولفت بايدن في تصريح إلى أنه "من المبكر معرفة أين سيتجه الوضع في روسيا، وواشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث".

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وأوضح بايدن أن "فريق الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات في روسيا".

وفي وقت لاحق، أعلنت الخارجية الأميركية أنه "ليس لدينا معلومات حول موقع قائد فاغنر".

وأشارت الخارجية إلى أن "وجود تحد مباشر لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر جديد"

واعتبرت الخارجية أن "الوضع في روسيا ما زال قابلا للتطور".

الاستخبارات الغربية متورطة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن السفير الأميركي لدى موسكو "أعطى إشارات" على أن الولايات المتحدة ليست متورطة في تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وإنها تأمل في سلامة الترسانة النووية الروسية، حسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

كما نقل لافروف عن السفير الأميركي قوله، إن تمرد مرتزقة "فاغنر" يوم السبت هو شأن روسي داخلي.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه، أن السفارة الأميركية في روسيا تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية لمناقشة الوضع الأمني بعد تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه "من المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاغنر.. ولم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاغنر على روسيا"، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين. واعتبر بلينكن أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وكالات التجسس الأميركية التقطت معلومات استخباراتية في منتصف يونيو الجاري تشير إلى أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان يخطط لعمل مسلح ضد مؤسسة الدفاع الروسية التي اتهمها منذ فترة طويلة بإفشال الحرب في أوكرانيا، وأبلغ البيت الأبيض والوكالات الحكومية الأخرى على وجه السرعة بذلك وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

وقال العديد من المسؤولين الأميركيين، السبت، إنهم لم يفاجأوا، وأضاف المسؤولون أن الطبيعة والتوقيت الدقيق لخطط بريغوجين لم يتضح إلا قبل وقت قصير من استيلائه المذهل على القيادة العسكرية وتوجه نحو موسكو يومي الجمعة والسبت.

تمرد في روسيابلينكن يشير لـ"تصدّعات حقيقية" بسلطة بوتين: لم نر بعد الفصل الأخير من قصة التمرد

وكان مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، قال إنه "كانت هناك إشارات كافية لإخبار القيادة.. أن شيئًا ما قد حدث، لذلك أعتقد أنهم كانوا مستعدين لذلك".