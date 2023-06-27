ترمب: الانتخابات الأميركية مزيفة وليست حقيقية

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحدث انتقاداته إلى نظام الانتخابات في الولايات المتحدة خلال خطاب ألقاه الأحد أمام جمهوريي ولاية ميشيغن المتأرجحة.

وقال خلال خطاب ألقاه أمام جمهوريي مقاطعة أوكلاند في ميشيغان إنه أنقذ صناعة الصلب في ميشيغن من خلال فرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب الأجنبي عندما كان رئيسًا. وأضاف "لن نكون دولة بدون فولاذ أو حدود أو انتخابات"، والتي قال إنها "وهمية" في الولايات المتحدة.

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وقال خلال الخطاب الرئيسي: "إذا لم يكن لديك حديد، فلن يكون لديك بلد، مثل الحدود، مثل الانتخابات يجب أن تجري انتخابات حقيقية". "وتابع "نحن لا نقوم بانتخابات حقيقية، لدينا انتخابات مزيفة".

وقال ترمب ، الذي ادعى أن انتخابات 2020 سُرقت منه، إنه يريد التصويت في نفس يوم الانتخابات واستخدام بطاقات الاقتراع الورقية مع مطلب بطاقة هوية الناخب.

وأوضح "إنهم أيضًا لا يريدون هوية الناخب لأنهم يريدون الغش. إنهم لا يريدون أن يصوتوا في نفس اليوم بشكل أفضل على ورقة اقتراع واحدة. إنهم لا يريدون أبدًا أيًا من هذه الأشياء لأنهم يريدون الغش في الانتخابات".

وزعم ترمب والعديد من حلفائه أن انتخابات 2020 سُرقت من ترمب بسبب التزوير.

وقال ما يقرب من 40 في المائة من الجمهوريين في استطلاع للرأي قبل الانتخابات النصفية العام الماضي إنهم سيلقون اللوم على تزوير الناخبين إذا لم يستعيد الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس.

وفي استطلاع حديث نُشر هذا الشهر ، لا يزال حوالي 3 من كل 10 أميركيين يقولون إن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات 2020 بسبب تزوير الانتخابات.