ترمب: سأحاسب بايدن على فترته حين أعود للبيت الأبيض

توعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، الرئيس جو بايدن بمحاسبته عن فترته الرئاسية.
وقال ترمب "عندما أعود للبيت الأبيض سأطلب التحقيق مع بايدن حول انتهاكات فترته الرئاسية".
"أرادوا تسهيل اعتقالي"
وأضاف أن "في أميركا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي"، متهما "جماعات الضغط بدفع الملايين لاعتقاله ومنعه من الترشح للرئاسة".
وقبل أسبوعين، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديمقراطي بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز".
ترمب يواجه 37 تهمة
جاءت اتهامات ترمب - حينها- بعدما مثُل ترمب أمام محكمة فيدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلّها وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فيدرالية، وشدد على أنّ محاكمته تمثّل "تدخّلاً في الانتخابات".
وانتقد ترمب عدم التحقيق مع أي رئيس آخر حتى أولئك الذين احتفظوا بوثائق أكثر مما كانت لديه، مشيرا إلى أن بايدن احتفظ بمجموعة من الوثائق السرية منذ أن كان نائبا للرئيس وعضوا بمجلس الشيوخ، معتبرا ذلك أمرا غير قانوني.
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