اعتقال شخص هدد بتفجير منزل أوباما في واشنطن
"الشخص المعتقل مطلوب على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي"
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أفادت مراسلة "العربية" باعتقال شخص، الخميس، هدد بتفجير منزل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في واشنطن.
وقالت مراسلة "العربية" إن "الشخص المعتقل مطلوب على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي"، التي اندلعت عقب فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
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