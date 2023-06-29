اعتقال شخص هدد بتفجير منزل أوباما في واشنطن

الجزائر تعبر عن صدمتها لقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي

لم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن إلى أن الفتى نائل البالغ 17 عاما جزائري أو من أصول جزائرية