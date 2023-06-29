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Republican presidential candidate former Vice President Mike Pence attends the Faith and Freedom Coalition Policy Conference in Washington, Friday, June 23, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)
مايك بنس
روسيا و أوكرانيا

بزيارة مفاجئة.. مايك بنس في أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

نائب الرئيس الأميركي السابق أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع الرئيس الأوكراني خلال الحملة الانتخابية

العربية.نت
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ذكرت قناة "إن. بي. سي. نيوز" أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، والذي يتنافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، قام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا اليوم الخميس ليلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وقال بنس لـ"إن. بي. سي. نيوز" في مقابلة من كييف إن زيارة أوكرانيا "تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".

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وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.

هذا ولا يزال دونالد ترمب المرشح لانتخابات 2024 الرئاسية الأميركية المفضّل لدى مؤيدي الحزب الجمهوري، رغم مواجهته فضائح شتّى على مدى السنوات، واتُهم بإساءة استخدام سلطته ومحاولة تقويض انتخابات حرة لمصالحه الشخصية.

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