بزيارة مفاجئة.. مايك بنس في أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

ذكرت قناة "إن. بي. سي. نيوز" أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، والذي يتنافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، قام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا اليوم الخميس ليلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

WATCH: Mike Pence makes a surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American military support for Ukraine has "shown our commitment to freedom."



Pence: “By giving the Ukrainian military the resources that we have … the West has really shown its strength.” pic.twitter.com/jaSLklqUxH — Meet the Press (@MeetThePress) June 29, 2023

وقال بنس لـ"إن. بي. سي. نيوز" في مقابلة من كييف إن زيارة أوكرانيا "تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".

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وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.

هذا ولا يزال دونالد ترمب المرشح لانتخابات 2024 الرئاسية الأميركية المفضّل لدى مؤيدي الحزب الجمهوري، رغم مواجهته فضائح شتّى على مدى السنوات، واتُهم بإساءة استخدام سلطته ومحاولة تقويض انتخابات حرة لمصالحه الشخصية.