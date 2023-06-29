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US Navy sailors assigned to Assault Craft Unit 4 prepare material recovered in the Atlantic Ocean from a high-altitude Chinese balloon shot down by the US Air Force off the coast of South Carolina for transport from a ship docked at Virginia Beach, Virginia to federal agents at Joint Expeditionary Base Little Creek on February 10, 2023 in this image released by the US Navy in Washington, US February 13, 2023. (Reuters)
المنطاد الصيني بعد إسقاطه
أميركا والصين

تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أميركية للتجسس

"وول ستريت جورنال": المنطاد كانت على متنه أجهزة أميركية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين

العربية.نت، رويترز
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية، الخميس، نقلا عن نتائج تحقيق أولية، إن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أميركية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين إن تحليلا أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أميركية خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أميركية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.

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وأضاف التقرير أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين.

لكن "وول ستريت جورنال" قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى.

تقرير: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية حساسة أميركا أميركا و الصين تقرير: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية حساسة

ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" FBI على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وفي فبراير، أسقطت الولايات المتحدة المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، مما أثار أزمة دبلوماسية.

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