المحكمة العليا الأميركية تنهي سياسة القبول الجامعي بحسب العرق

حدّت المحكمة العليا من استخدام العرق كعامل في القبول بالجامعات، وأنهت برامج العمل الإيجابي التي استخدمتها المؤسسات الأميركية التعليمية العربية لاختيار الطلاب ذوي الأعراق المتعددة من مجموعات المتقدمين.

وفي رأي الأغلبية 6-3 اجتمع قضاة المحكمة المحافظون معًا لإبطال مخططات القبول التي تستخدمها جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا، وقال القضاة في رأيهم "تعد كلية هارفارد وجامعة نورث كارولينا (UNC) من أقدم مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة. وفي كل عام، يتقدم عشرات الآلاف من الطلاب إلى كل جامعة، ويتم قبول عدد أقل بكثير. وتستخدم كلتا الجامعتين عملية انتقائية للغاية لاتخاذ قراراتهم، حيث يمكن أن يعتمد القبول في كل جامعة على درجات الطالب أو خطابات التوصية أو المشاركة اللامنهجية. كما يمكن أن يعتمد على عرقهم، وهو ما تعارضه أغلبية المحكمة العليا بحجة حرمان آلاف الطلاب المتميزين بشدة بسبب لون بشرتهم".

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من جهته، أعرب الرئيس جو بايدن عن معارضته يوم الخميس لتوسيع المحكمة العليا في أعقاب قرارها الأخير المثير للجدل والذي أثار موجة غضب ديمقراطية واسعة، محذرا من أن توسيع أعضائها قد يخاطر بمزيد من تسييس المؤسسة.

The Supreme Court limited the use of race as a factor in college admissions, turning over affirmative action programs that U.S. institutions have used to select students from their applicant pools.



Read the majority opinion here: https://t.co/xuziXfF01S — The Hill (@thehill) June 30, 2023

وسُئل بايدن، في مقابلة مع نيكول والاس من "MSNBC"، عما إذا كانت الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة العليا "صغيرة جدًا ومحافظة للغاية" ويمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بالبلد بأحكامها.

قال بايدن: "أعتقد أنها قد تسبب الكثير من الضرر، لكنني أعتقد أنه إذا بدأنا عملية محاولة توسيع المحكمة، فسنقوم بتسييسها ربما إلى الأبد بطريقة غير صحية".

وأضاف بايدن: "ربما يكون مجرد متفائل بداخلي وأعتقد أن بعض أعضاء المحكمة بدأوا يدركون أن شرعيتهم يتم التشكيك فيها بطرق لم يتم التشكيك فيها في الماضي"، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس من بين هؤلاء الذين يفكرون في ذلك.

وأشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن بايدن كان يعارض توسيع المحكمة العليا في أعقاب حكمها في يونيو 2022 الذي ألغى الإجهاض.

ودعا بعض الديمقراطيين التقدميين إلى إصلاح المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، حيث تشددت أغلبيتها المحافظة وأصدرت أحكامًا مثيرة للجدل بشأن الإجهاض، وحقوق السلاح، ومؤخراً، إجراءات القبول الإيجابية في الجامعات.

وندد بايدن بالعديد من تلك القرارات، وفي وقت سابق يوم الخميس قال إن المحكمة العليا "ليست محكمة عادية" وإنها تقوض حقوق ملايين الأميركيين.

وعين بايدن عند توليه منصبه لجنة من الخبراء لاستكشاف الأفكار المحتملة لإصلاح المحاكم. وتبنت المفوضية تقريرًا في عام 2021 حذر من أن التغييرات الجذرية قد تهدد المؤسسة، لكنها لم تصل إلى حد تأييد أي تغييرات محددة.