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US President Joe Biden gestures as he delivers an economic policy speech at The Old Post Office in Chicago, June 28, 2023. (Reuters)
الرئيس الأميركي جو بايدن
الانتخابات الأميركية

بايدن يرد على تراجعه في الاستطلاعات.. "تذكروا انتخابات 2020"

أظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع أن 34% من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد

واشنطن - بندر الدوشي
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قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من أهمية استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبيته.

وقال في مقابلة مع قناة MSNBC: "أعرف أن أرقام الاستطلاعات ليست جيدة، لكنها كانت بنفس الطريقة عندما خضت السباق وفزت. لقد اعتقد الجميع أنني سوف أتعرض للهزيمة في الانتخابات التمهيدية حينها.. لقد حصلت على 80 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة".

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وحصل بادين على 80 مليون صوت في انتخابات 2020 وهو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأصوات لأي مرشح رئاسي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في عام 2020 كان إجمالاً أكثر من أي انتخابات أميركية أخرى.

وخلال الانتخابات التمهيدية الماضية للحزب الديمقراطي، بدا أن فرص بايدن قد انتهت بعد النتائج المخيبة للآمال في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير. ولكن تغيرت فرصه عندما فاز في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأييد النائب جيم كليبيرن له.

والآن، يقوم بايدن بحملة لإعادة انتخابه. وأظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع أن 34% من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد، في حين أظهر استطلاع آخر أن 68% من الأميركيين قلقون بشأن صحة الرئيس العقلية والجسدية.

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