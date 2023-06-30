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بول ريان
الانتخابات الأميركية

رئيس مجلس النواب الأميركي السابق: سنهزم بايدن بشرط واحد

بول ريان: أي جمهوري يستطيع هزيمة بايدن باستثناء شخص واحد

بندر الدوشي - واشنطن
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق بول ريان، يوم الأربعاء، إن الحزب الجمهوري سيتغلب "بالتأكيد" على محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 طالما أن المرشح "ليس ترمب".

وقال ريان على قناة "CNBC": "أنا مع أي شخص لا يُدعى ترمب الآن... أي جمهوري ليس اسمه ترمب، لأنني أعتقد أننا سنهزم بايدن بالتأكيد إذا قمنا بترشيح جمهوري اسمه غير ترمب".

ترمب وبايدن - أرشيفية
ترمب وبايدن - أرشيفية
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وقال ريان إن ترمب وبايدن لديهما "علاقة تكافلية مع بعضهما بعضا" و "يقدمان أفضل حالة لترشيحات بعضهما بعضا". وقال ريان "كارثة إذا رشحنا ترمب".

وتابع "أعتقد اعتقادا راسخا، أننا إذا رشحنا جمهوريًا اسمه غير دونالد ترمب، فسنربح البيت الأبيض". وتابع "أنا أؤمن بذلك حقًا".

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وتأتي تعليقات ريان بعد ظهور رئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي في برنامج "CNBC" وتساءل عما إذا كان ترمب هو الخيار الجمهوري الأقوى لعام 2024. وقال "هل يمكنه الفوز في تلك الانتخابات؟ نعم يستطيع. والسؤال هل هو الأقوى في الانتخابات؟" قال مكارثي: "أنا لا أعرف هذه الإجابة".

ويترشح ترمب، المحاصر بعدد من المعارك القانونية ويواجه الآن اتهامات جنائية اتحادية بشأن تعامله مع مواد سرية بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه لعام 2020. ومع تقدم ترمب على رأس الحقل السياسي للحزب الجمهوري، قد يستعد هو وبايدن لإعادة مسلسل انتخابات عام 2020.

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