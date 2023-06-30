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لحظة مغادرة بايدن
أميركا وبايدن

شاهد.. بايدن يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهائها وقطع البث

"لا تذهبوا بعيداً".. هذا ما قالته مذيعة MSNBC للمشاهدين بينما كان #بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة

العربية.نت
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تصرف غريب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مقابلته مع محطة "أم أس أن بي سي" MSNBC حيث قام من مقعده قبل انتهائها وقطع البث.

وتظهر اللقطات على البث المباشر تصرفه الغريب في ختام المقابلة التي استمرت 20 دقيقة تقريبا، حيا بايدن المذيعة التلفزيونية ثم قام من مقعده مباشرة في مشهد وضع القناة التلفزيونية في حرج.

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وأنهت المذيعة نيكول والاس اللقاء بجملة ختامية بينما كان بايدن يتجول خلفها في استوديو التصوير.

"لا تذهبوا بعيدا"، هذا ما قالته مذيعة MSNBC للمشاهدين بينما كان بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة.

وعادة ما ينتظر الضيف التلفزيوني حتى قطع البث، قبل أن يغادر مقعده، لكن بايدن غادر فور انتهاء الأسئلة بشكل مستعجل.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية بين الأميركيين، حيث قال سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن الجمهوري السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو: "رئاسة بايدن تتجسد في هذا المقطع".

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