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خارطة تايوان (شترستوك)
تعبيرية
تايوان

واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

الخطوة تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة

العربية.نت، فرانس برس
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أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة الذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.

وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلّمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.

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تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

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وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات صدقية" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

يحق للكونغرس الأميركي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن احتمالا مماثلا بعيد الاحتمال، في وقت يضغط معظم البرلمانيين على الولايات المتحدة لزيادة دعمها العسكري لتايوان في مواجهة الصين. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة نادرة لبكين في منتصف حزيران/يونيو، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.

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