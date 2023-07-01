أكسيوس: أميركا تضغط لتفكيك موقع لحزب الله

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بأن الولايات المتحدة تضغط على حكومة وجيش لبنان لاتخاذ خطوات من أجل تفكيك موقع أقامه حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المسؤولون، الذين لم يسمهم أكسيوس، إن حزب الله أقام هذا الموقع في الجانب الإسرائيلي من الحدود قبل عدة أسابيع.

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وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير أن حزب الله نصب خيمة في الثامن من أبريل الماضي بمنطقة تبعد 30 مترا جنوبي الخط الأزرق المعترف به دوليا في منطقة تعتبرها الأمم المتحدة "أرضا إسرائيلية"، بحسب أكسيوس.

وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن مسؤولين في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) أكدوا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والحكومة والجيش اللبنانيين على ضرورة إخلاء موقع حزب الله.

يذكر أنه بعد المناورات الأخيرة التي نفذها عناصر تابعة لحزب الله اللبناني الشهر الماضي، أفادت مصادر غربية لـ "العربية/الحدث"، بأن الميليشيا تستغل بنى تحتية استخباراتية تابعة للجيش اللبناني من أجل تحقيق أهداف إرهابية وعسكرية.

وأضافت أن الحزب جنّد عملاء له داخل المؤسسات الاستخباراتية اللبنانية الرسمية.

وأوضحت المصادر أنه تسلل على مدار السنة الماضية معدات استخباراتية للجيش اللبناني عبر العميل "ح. م"، مؤكدة أن الميليشيا تستغل المساعدات الغربية المقدمة للقوات المسلحة أيضاً.

كما أشارت إلى أنها تستخدم رادارات مطار بيروت والبحرية اللبنانية دون علم قيادة الجيش.

يشار إلى أن حزب الله كان استعرض الشهر الماضي، بالصواريخ والرشاشة والدبابات قواته.

فقد نفذ المئات من عناصر ميليشيات حزب الله مناورات عسكرية واسعة في جنوب لبنان، بتدريبات عسكرية تحاكي هجوماً برياً، حاملين صواريخ على الأكتاف، فيما رفرفت إلى جانبهم أعلام حزب الله الصفراء.

ومنذ حرب تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، والتي كبدته خسائر بشرية ومادية فادحة، بات أغلب اللبنانيين يوجهون بشكل متزايد انتقادات لاذعة إلى الحزب، خاصة أن البلاد غارقة بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 3 سنوات.