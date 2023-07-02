4 قتلى و20 جريحاً.. إطلاق نار في بالتيمور بأميركا

كشفت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية، حدوث إطلاق نار جماعي في المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 20 آخرون في منطقة بروكلين هومز في جنوب بالتيمور.
Investigators combing the area for evidence after tonight’s mass shooting in Brooklyn. Police have not yet confirmed fatalities and total victim count. We did see a body covered and removed from the scene on a gurney. pic.twitter.com/3B31jWXvHp— Alexa Ashwell (@AlexaAshwell) July 2, 2023
بدورهم، قال شهود عيان إن مئات الأشخاص اجتمعوا في مناسبة تسمى "يوم بروكلين"، بحسب ما نقلت "أسوشيتيد برس".
وقالت الشرطة إنه تم التخطيط لعقد مؤتمر صحافي بتفاصيل إضافية في وقت لاحق من صباح اليوم عند تقاطع شارع 6 وشارع أودري.
ارتفاع حالات إطلاق النار
يذكر أن أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي وقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام حتى مارس/آذار الماضي، بما في ذلك الهجوم على مدرسة في ناشفيل، والذي قتل فيه ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.
والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.
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