إطلاق نار في فيلادلفيا.. مقتل 4 أشخاص واعتقال الفاعل

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا.

كما تم احتجاز مشتبه به، وفقا لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، نقلا عن الشرطة في الولاية الأميركية.

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وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني، سقوط عدة ضحايا في إطلاق رصاص، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" ومحطة "سي إن إن" التلفزيونية، أن مشتبها به أوقف بعد إطلاق النار في حي كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا.

وقالت الصحيفة إن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل، مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلا يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا فضلا عن مخازن رصاص.

وذكرت الصحيفة في وصفها لمكان الجريمة أن الضحايا وجدوا في أماكن متفرقة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قتل شخصان وأصيب 28 آخرون بجروح في إطلاق نار خلال احتفال في أحد أحياء بالتيمور.

منذ مطلع السنة، سجلت في الولايات المتحدة 339 عملية إطلاق نار استهدفت جموعا، بحسب منظمة "غن فايولنس أركايف" Gun Violence Archive.