بعد مقتل 3 بتكساس.. تفاصيل 17 حادث إطلاق نار في أميركا خلال 12 شهراً

ذكرت شبكة سي.إن.إن الأميركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية في وقت متأخر من ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.

واستعرضت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أبرز حوادث إطلاق النار الجماعية التي وقعت على مدار الـ12 شهرا الماضية، وجاءت كالتالي:

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• هنريتا – أوكلاهوما

أطلق مدان بالاغتصاب النار على زوجته، وأطفالها الثلاثة وصديقيهما، مصيبا إياهم في الرأس في 30 أبريل قبل أن يقتل نفسه.

• كليفلاند – تكساس

أطلق رجل النار وقتل 5 من جيرانه، بينهم صبي (9 أعوام)، في 28 أبريل بعدما طلبوا منه وقف إطلاق النار في فنائه لأن هناك رضيعا يحاول النوم.

واعتقل مطلق النار بعد مطاردة استمرت عدة أيام.

• بودوين – ماين

قتل أربعة أشخاص في أحد المنازل وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار في 18 أبريل على طريق سريع مزدحم في منطقة مجاورة. واتهم رجل كان قد أطلق سراحه من السجن قبلها بأيام في عمليات القتل.

• ديدفيل – آلاباما

قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون جراء إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد إحدى الفتيات في ديدفيل في 15 أبريل. واعتقلت الشرطة مراهقين وشابا (20 عاما) بتهمة القتل.

• لويفيل – كنتاكي

أطلق موظف النار وقتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون داخل "أولد ناشونال" في لويفيل بينما بث الهجوم في 10 أبريل. وأطلقت الشرطة لاحقا النار وقتلت المسلح.

• ناشفيل – تينيسي

قتل 3 طلاب و3 بالغين داخل مدرسة في ناشفيل في 27 مارس. وقتلت الشرطة المشتبه فيه، وهو طالب سابق بالمدرسة.

• هاف مون باي – كاليفورنيا

قتل عامل مزرعة 7 أشخاص في عمليتي إطلاق نار بمزرعتين في شمال كاليفورنيا في 23 يناير، بحسب السلطات.

• مونتيري بارك – كاليفورنيا

قتل رجل (72 عاما)، 11 شخصا وأصاب 9 آخرين في حادث إطلاق نار في احتفال برأس السنة القمرية في مونتيري بارك في 21 يناير. ولاحقا لقى المشتبه به مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري.

• تشيسابيك – فيرجينيا

قتل مدير أحد فروع وول مارت في تشيسابيك 6 أشخاص وأصاب 6 آخرين خلال اجتماع للموظفين في 22 نوفمبر 2022.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه أطلق النار على نفسه.

• كولورادو سبرينجز – كولورادو

أطلق مهاجم النار وقتل 5 أشخاص وأصاب 17 آخرين بملهى ليلي للمثليين في كولورادو سبرينجز في 19 نوفمبر 2022.

• رالي – نورث كاولينا

أطلق صبي (15 عاما) النار وقتل 5 أشخاص وأصاب اثنين آخرين في رالي في 13 أكتوبر 2022 ، بحسب السلطات.

وأفلت المشتبه فيه من الضباط لساعات قبل محاصرته بأحد المنازل واعتقاله.

• هايلاند بارك – إلينوي

قتل 7 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 30 عندما فتح مسلح النار في 4 يوليو 2022 على موكب في هايلاند بارك.

واتهم والد المشتبه فيه بمساعدة نجله في الحصول على رخصة سلاح بالرغم من تاريخه مع التهديدات العنيفة.

• فيلادلفيا

أدى إطلاق النار لمقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في 4 يونيو 2022 بأحد شوارع فيلادلفيا المزدحمة خلال مشاجرة بدأت بعراك بالأيدي وتبعه إطلاق نار عشوائي.

واعتقل رجلان لاحقا في عمليتي القتل فيما اعتقل آخرين على صلة بالشجار.

• تلسا – أوكلاهوما

قتل مسلح طبيبه و3 أشخاص آخرين بمكتب طبي في الأول من يونيو 2022، ثم أقدم المهاجم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

• يوفالد – تكساس

قتل مسلح (18 عاما) 19 طفلا وبالغين في مدرسة روب الابتدائية في 24 مايو 2022 في أعنف إطلاق نار على مدرسة خلال حوالي العقد. وأصيب أكثر من 15 شخصا آخرين.

• لاجونا وودز – كاليفورنيا

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في 15 مايو 2022 بعدما فتح شخص النار على أبناء أبرشية تايوانية في جنوب كاليفورنيا. وقالت السلطات إن ما حفز المسلح كراهيته لتايوان.

• بوفالو – نيويورك

فتح متعصب أبيض النار في 14 مايو 2022 في سوبر ماركت في أحد الأحياء التي يقطنها سكان من أصحاب البشرة السمراء، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.