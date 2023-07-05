الصين: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان وإنها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة تان كيفي في بيان "الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف الصين الأساسية وتدخلت بعنف في الشؤون الداخلية للصين وأججت التوتر عمدا في مضيق تايوان".

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وقالت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على البيع المحتمل لذخيرة ودعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.

وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلّمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات صدقية" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

يحق للكونغرس الأميركي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن احتمالا مماثلا بعيد الاحتمال، في وقت يضغط معظم البرلمانيين على الولايات المتحدة لزيادة دعمها العسكري لتايوان في مواجهة الصين. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة نادرة لبكين في منتصف حزيران/يونيو، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.