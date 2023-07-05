ترمب يحتفل بعيد الاستقلال.. ويهاجم المدعي الخاص جاك سميث

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية جاك سميث ووصفه بالدمية المريضة في يد إدارة الرئيس جو بايدن ووزارة العدل.

ويواجه ترمب اتهامات جنائية اتحادية واتهامات على مستوى الولاية وسط سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وهاجم ترمب مرارًا جاك سميث منذ تعيينه من قبل المدعي العام ميريك جارلاند العام الماضي للإشراف على تحقيقين جنائيين مزدوجين في تعامل ترامب مع الوثائق السرية والأنشطة المتعلقة في هجوم الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

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وتم توجيه37 تهمة جنائية إلى الرئيس السابق في قضية الوثائق الشهر الماضي مع احتمال أن يؤدي التحقيق الجاري في أحداث 6 يناير/كانون الثاني إلى مزيد من التهم الفيدرالية.

وشدد سميث على أن هناك "مجموعة واحدة من القوانين في هذا البلد تنطبق على الجميع" في بيان مقتضب أعقب لائحة الاتهام.

واحتفل ترمب بالرابع من يوليو/تموز مساء الثلاثاء بشن هجومه الأخير على سميث في منشور على موقع "Truth Social" وصف المحامي الخاص بأنه "دمية مريضة" لجارلاند والرئيس جو بايدن.

وقال ترمب "مع ارتفاع أرقام الاستطلاعات الخاصة بي، يصبح الشيوعيون والماركسيون والفاشيون أكثر جنونًا بخططهم ومخططاتهم السخيفة حول لوائح الاتهام والتدخل في الانتخابات وكلها تتحكم فيها وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي الخارج عن السيطرة والفاسد للغاية".

وأضاف ترمب "لقد عمدوا إلى استخدام القانون في أميركا كسلاح ضد الخصوم على مستوى لم يسبق له مثيل".

وفي منشور على موقع "Truth Social" ليلة الإثنين وصف الرئيس السابق سميث بأنه "حقيبة وضعتها وزارة العدل الفاسدة لإلحاق الضرر بالحزب الجمهوري" بينما اتهمه مرة أخرى بالمشاركة في "التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة"