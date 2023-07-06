وثائقي على شاشة العربية.. الرئاسة الأميركية مع بيل كلينتون

تبث "العربية" فيلما وثائقيا جديدا يمتد لـ6 حلقات، عن الرئاسة الأميركية وتتناول كل حلقة مواضيع مختلفة ميزت تاريخ الولايات المتحدة وكيفية التعاطي معها مثل العرق والحقوق والتطرف والقوة العالمية والرؤية والقوة الاقتصادية.
الرئيس الأسبق بيل كلينتون هو واحد من الرجال القلائل الذين يفهمون المسؤولية المؤلمة في كثير من الأحيان، إذ كان صاحب القرار في مراحل عدة وحاسمة في تاريخ الولايات المتحدة.
لذا تسترشد هذه السلسلة بتجربته ومعتقداته، وعلى رأسها أن التجربة الرئاسية في أميركا هي تجربة سياسية ذاتية التصحيح.
هكذا يطل كلينتون مقدما لهذه السلسلة ومعلقًا على مضمونها وآراء ضيوفها المؤرخين.
السلسلة المكونة من 6 حلقات، تتناول كل حلقة فيها موضوعات مختلفة ميزت تاريخ الولايات المتحدة وكيفية التعاطي معها.
وفي كل حلقة، يراجع كلينتون اللحظات التاريخية في مواجهة الأزمات والفرص، ويستكشف ما إذا كانت تصرفات الرؤساء الأميركيين قد ساهمت في التقرب من المثل العليا التأسيسية التي قامت عليها الولايات المتحدة انطلاقًا من شعار "لاتحاد أكثر كمالا" إلى "نحن الشعب".
-
الكرملين: اتفاق إنهاء التمرد لا يزال قائما.. ولا نراقب بريغوجينأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين لا يراقب تحركات مؤسس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين، و"ليس لديه لا إمكانية ولا رغبة للقيام ... العرب والعالم
-
أفضل الجامعات عالمياً.. 14 جامعة عربية في قائمة الـ 500معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يحافظ على الصدارة للمرة الـ 12 على التوالي قصص اقتصادية
-
لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزيرا خارجية إيران والسودان يلتقيان بأذربيجانأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي للمرة ... السودان