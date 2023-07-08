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روبرت مالي (أرشيفية- فرانس برس)

روبرت مالي للواجهة ثانية.. قيد التحقيق بشأن معلومات سرية

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي مُنِح إجازة دون مزيد من التوضيحات، كشفت بعد التفاصيل.

المبعوث الأميركي لإيران مُنِح إجازة.. تقارير عن خلل في تعامله مع وثائق حساسة إيران نووي إيران المبعوث الأميركي لإيران مُنِح إجازة.. تقارير عن خلل في تعامله مع وثائق حساسة

فقد تبيّن أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق مع مالي بشأن معلومات سرية، وفقاً لموقع "سيمافور" الإخباري.

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تحقيق أمني دبلوماسي داخلي

وأضاف الموقع نسبة لمسؤول أميركي كبير، إن الوكالات الحكومية رفضت التصريح بشكل مباشر عن الأمر ما لم يكن لدى وكالة إنفاذ القانون تحقيق مفتوح.

وذكر أن الرجل سيواجه تحقيقا أمنيا دبلوماسيا داخليا.

كما قال المصدر المطلع على الأمر إنه تم تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وسط تهم غير واضحة كل ما تم الحديث عنه هو سوء تعامله مع معلومات سرية.

روبرت مالي (أرشيفية- فرانس برس)
روبرت مالي (أرشيفية- فرانس برس)

في حين لفت إلى أن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي إشارة مهمة إلى احتمال وجود اشتباه في ارتكاب مخالفات جنائية.

"أنا في إجازة"

أتى هذا الإعلان بعدما أكد مالي الأسبوع الماضي، أن ترخيصه الأمني قيد المراجعة وأنه يتوقع أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريبا".

وأضاف "أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا. في غضون ذلك، أنا في إجازة".

وكان مات ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وإن أبرام بالي يحل محله بالوكالة.

روبرت مالي (أ ف ب - أرشيفية)
روبرت مالي (أ ف ب - أرشيفية)

يذكر أن مالي كان عين مبعوثا خاصا لإيران في يناير 2021. واضطلع مالي بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وقاد مالي جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي باءت بالفشل لإحياء الاتفاق النووي الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.

ويأتي هذا التطور وسط تكهنات حول وجود محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

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