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تطبيق ثريدز (تعبيرية)

حذر من متابعة حساب نجل ترمب.. ثريدز يقع في فخ الرقابة

التطبيق المنافس لـ"تويتر" يعتذر ويتراجع وترمب جونيور يعرض الرسالة التحذيرية

واشنطن - بندر الدوشي
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سرعان ما وقع تطبيق ثريدز أو ما يوصف بـ"قاتل تويتر" الجديد المدعوم من شركة ميتا في جدل الانقسام مجددا وسقط في فخ الرقابة وحرية التعبير من جديد بعد تحذير التطبيق المتابعين من متابعة نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بحجة نشر معلومات مضللة.

ووضع التطبيق رسالة تحذيرية للمتابعين الجدد من أن دونالد ترمب (جونيور) ابن الرئيس السابق قد يكون مصدر معلومات مضللة، وهو الأمر الذي أثار موجة معارضة كبيرة قبل أن تتراجع الشركة بسرعة وتعتذر لنجل ترمب.

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وقال نجل ترمب لقد تم الترحيب بمستخدمي ثريدز الذين حاولوا متابعة الابن الأكبر للرئيس الخامس والأربعين بالرسالة: "هل أنت متأكد أنك تريد متابعة donaldjtrumpjr؟"، ثم كتبوا في التحذير" نشر هذا الحساب بشكل متكرر معلومات خاطئة تمت مراجعتها بواسطة مدققي الحقائق المستقلين أو كانت تتعارض مع إرشادات المنصة".

ونشر ابن ترمب لقطة شاشة للتحذير على موقع تويتر المنافس يوم الخميس، وكتب "ثريدز ليست بالضبط بداية رائعة".

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اعتذار مقبول

وردًا على تغريدة جونيور ، كتب آندي ستون، رئيس قسم الاتصالات في ميتا Meta: "كان هذا خطأ ولا ينبغي أن يحدث، لقد تم إصلاحه".
ليرد الابن: "حسنًا ، شكرًا ، أنا أقدر ذلك".

وكان عملاقا التواصل الاجتماعي ميتا وإنستغرام قد قاما بحظر الرئيس السابق لمدة عامين بعد أعمال الشغب في الكونغرس في 6 يناير.

وانتقد المحافظون في تويتر خطأ تطبيق ثريدز في تحذير المتابعين من حساب ابن ترمب وكتب أحد المستخدمين "أليس غريبًا كيف تستهدف الأخطاء دائمًا المحافظين؟؟؟" وكتب معلق آخر: "نعم، لكن هذا حدث ونعرف أين تكمن ولاءات زوكربيرغ".

واتهم العديد من المحافظين البارزين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي من أن منشوراتهم تخضع للرقابة من قبل ثريد. وتعهدوا بالولاء لتويتر، الذي استحوذ عليه خصم زوكربيرغ إيلون ماسك لغرض صريح وهو السماح بحرية الكلام تقريبًا.

وكتب المعلق المحافظ دارين غرايمز على تويتر: "تفرض فيسبوك بالفعل الرقابة على الأصوات المحافظة على منصتها ، وتسأل المستخدمين عما إذا كانوا متأكدين من رغبتهم في متابعة المحافظين بسبب" المعلومات المضللة".. "يجب أن نبقي طائر الحرية الأزرق على قيد الحياة..".

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