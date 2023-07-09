لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي: الذخائر العنقودية ستغير اللعبة في أوكرانيا

أعلن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأحد، أنه لا يرى خطأ في قرار الرئيس جو بايدن المثير للجدل بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال ماكول في مقابلة مع "سي إن إن": "إنهم يريدون استخدام هذه الوسائل للدفاع عن النفس ضد الروس في بلدهم أوكرانيا. لا أرى أي خطأ في ذلك لأنه، بصراحة تامة، عندما تنظر إلى الهجوم الأوكراني المضاد نجده بطيئا، لأن الإدارة الأميركية تراخت في إرسال الأسلحة التي ستغير قواعد اللعبة".

مادة اعلانية

وأعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، عن خطط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي طال انتظارها.

وتم تصميم الذخائر العنقودية لنشر العديد من الشظايا الصغيرة على مساحة واسعة، وهي محظورة من قبل أكثر من 100 دولة، بسبب المخاطر التي تشكلها المتفجرات على المدنيين. ودافع بايدن عن القرار قائلاً إن الأوكرانيين "يحتاجونها".

وقال ماكول الذي انتقد وتيرة المساعدة التي ترسلها إدارة بايدن إلى أوكرانيا: "أنا سعيد حقًا لأن الإدارة وافقت أخيرًا على هذه الخطوة".

وأشار ماكول إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا اتفاقية جنيف بشأن الذخائر العنقودية، وأن روسيا تلقي بالقنابل العنقودية على كييف وتفلت من العقاب".

وتابع: "كل ما يطلبه الأوكرانيون والرئيس فلاديمير زيلينسكي هو منحهم نفس الأسلحة التي يستخدمها الروس ضدهم، لاستخدامها ضد العناصر التابعة للروس في بلادهم، وليس داخل روسيا".