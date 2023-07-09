مقتل 6 بتحطم واشتعال طائرة على بعد أمتار من مدرج مطار بكاليفورنيا الجنوبية

لقى 6 أشخاص حتفهم، إثر تحطم واشتعال طائرة صغيرة في حقل خلال ثاني محاولة هبوط وسط ضباب كثيف قبل فجر السبت في مطار بولاية كاليفورنيا الجنوبية، حسبما ذكرت السلطات.

وقع تحطم طائرة رجال الأعمال "سيسنا سي 550" في حوالي الساعة 4:15 صباحا في مدينة موريتا، التي تبعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرقي لوس أنجلوس، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

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وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ساعة لإخماد الحريق الذي أشعل مساحة فدان من الغطاء النباتي على حافة مطار فرينش فالي.

وقال إليوت سيمبسون، المحقق في المجلس الوطني لسلامة النقل، إن الطائرة – التي تستطيع حمل ما يصل إلى 13 شخصا - تحطمت على بعد 150 مترا من المدرج الذي كان من المفترض أن تهبط فيه.

وأضاف سيمبسون خلال مؤتمر صحافي: "التهمت النيران معظم أجزاء الطائرة باستثناء الذيل. المحققون كانوا يمشطون المنطقة التي وجد بها الحطام والتي يبلغ طولها نحو 60 مترا."

وذكر مكتب شرطة مقاطعة ريفرسايد في بيان أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم في مكان الحادث. ولم يتسن التعرف على الضحايا، وجميعهم بالغون.

وأفاد مكتب الشرطة أن الطائرة، التي أقلعت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس في رحلة استغرقت 45 دقيقة إلى موريتا، تحطمت خلال اقترابها من موريتا. وذكر سيمبسون أن الطيار هبط وسط ضباب كثيف. وقال "الرؤية كانت ضئيلة لكنها مناسبة للحد الأدنى من اللوائح الموضوعة لذلك المطار. المحققون سيراجعون تسجيلات التواصل بين الطيار ومراقبي الحركة الجوية".

وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يتوقع صدور تقرير أولي في غضون أسبوعين تقريبا.