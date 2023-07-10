بايدن يستهل جولة تشمل ثلاث دول بزيارة لندن

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا مساء الأحد في جولة تشمل ثلاث دول يشارك خلالها في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا.

ووصل بايدن إلى مطار ستانستيد في شمال شرق لندن وسيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة الاثنين ليتوجه بعدها لزيارة الملك تشارلز في قلعة وندسور.

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وستكون المحادثات مع الملك، التي من المتوقع أن تتضمن مبادرات تتعلق بالمناخ، فرصة لبايدن للتعرف بدرجة أكبر إلى الرجل الذي خلف والدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.

كان بايدن قد اجتمع مع الملكة الراحلة في يونيو 2021 في وندسور حيث ناقشا عدداً من القضايا التي لا تزال ذات أولوية قصوى اليوم مثل روسيا والصين.

وسيتوجه بايدن إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس مساء الاثنين لإجراء محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي هناك يومي الثلاثاء والأربعاء. ويسعى بايدن وزعماء باقي الدول الأعضاء في الحلف إلى إظهار الدعم لكييف وإعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة عما يتعين عليه فعله لنيل عضوية الحلف في المستقبل.

يحظى خطاب يلقيه بايدن في جامعة فيلنيوس مساء الأربعاء بأهمية كبيرة أثناء زيارته إلى ليتوانيا.



انتشار الجيش في فيلنيوس تمهيداً لقمة الناتو المقر حيث ستعقد قمة الناتو في فيلنيوس

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن الخطاب سيغطي رؤية بايدن "لأميركا قوية وواثقة يحيط بها حلفاء وشركاء أقوياء واثقون من أنفسهم لمواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا، من العدوان الروسي في أوكرانيا إلى أزمة المناخ".

وأحد أهداف بايدن من رحلته هو أن يظهر للمواطن الأميركي أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكان بعض منافسيه الجمهوريين في السباق لانتخابات نوفمبر 2024 الرئاسية قد عبروا عن شكوكهم إزاء استراتيجيته.

وتؤيد الغالبية العظمى من الأميركيين توفير أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا ويعتقدون أن مثل هذه المساعدات تظهر للصين وخصوم الولايات المتحدة الآخرين إصراراً على حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسح أجرته "رويترز/إبسوس" أواخر الشهر الماضي.

وستكون محطة بايدن الأخيرة في هلسنكي حيث سيجري محادثات مع قادة فنلندا، أحدث عضو في حلف "الناتو"، ويحضر قمة لزعماء الولايات المتحدة ودول شمال أوروبا.