بايدن يستهل جولة تشمل ثلاث دول بزيارة لندن
الرئيس الأميركي سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة الاثنين ليتوجه بعدها لزيارة الملك تشارلز في قلعة وندسور
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا مساء الأحد في جولة تشمل ثلاث دول يشارك خلالها في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا.
ووصل بايدن إلى مطار ستانستيد في شمال شرق لندن وسيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة الاثنين ليتوجه بعدها لزيارة الملك تشارلز في قلعة وندسور.
وستكون المحادثات مع الملك، التي من المتوقع أن تتضمن مبادرات تتعلق بالمناخ، فرصة لبايدن للتعرف بدرجة أكبر إلى الرجل الذي خلف والدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.
كان بايدن قد اجتمع مع الملكة الراحلة في يونيو 2021 في وندسور حيث ناقشا عدداً من القضايا التي لا تزال ذات أولوية قصوى اليوم مثل روسيا والصين.
وسيتوجه بايدن إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس مساء الاثنين لإجراء محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي هناك يومي الثلاثاء والأربعاء. ويسعى بايدن وزعماء باقي الدول الأعضاء في الحلف إلى إظهار الدعم لكييف وإعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة عما يتعين عليه فعله لنيل عضوية الحلف في المستقبل.
يحظى خطاب يلقيه بايدن في جامعة فيلنيوس مساء الأربعاء بأهمية كبيرة أثناء زيارته إلى ليتوانيا.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن الخطاب سيغطي رؤية بايدن "لأميركا قوية وواثقة يحيط بها حلفاء وشركاء أقوياء واثقون من أنفسهم لمواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا، من العدوان الروسي في أوكرانيا إلى أزمة المناخ".
وأحد أهداف بايدن من رحلته هو أن يظهر للمواطن الأميركي أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكان بعض منافسيه الجمهوريين في السباق لانتخابات نوفمبر 2024 الرئاسية قد عبروا عن شكوكهم إزاء استراتيجيته.
وتؤيد الغالبية العظمى من الأميركيين توفير أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا ويعتقدون أن مثل هذه المساعدات تظهر للصين وخصوم الولايات المتحدة الآخرين إصراراً على حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسح أجرته "رويترز/إبسوس" أواخر الشهر الماضي.
وستكون محطة بايدن الأخيرة في هلسنكي حيث سيجري محادثات مع قادة فنلندا، أحدث عضو في حلف "الناتو"، ويحضر قمة لزعماء الولايات المتحدة ودول شمال أوروبا.
-
دعوات لتظاهرات في فرنسا عقب توقيف عنيف لشاب أسودأوقف يوسف تراوري السبت على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها ألفا شخص لإحياء ذكرى شقيقه أداما الذي توفي بعد وقت قصير من توقيفه في يوليو 2016 في منطقة باريس العرب والعالم
-
قانون القضاء أمام الكنيست.. ومواجهة مرتقبة بين نتنياهو ومعارضيهيعتزم المحتجون التجمهر في مطار إسرائيل الرئيسي بينما يناقش الكنيست مشروع القانون.. كما أعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون العرب والعالم
-
8 قتلى في تفجيرين منفصلين في شمال سورياتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا فوضى أمنية وعمليات اغتيال واشتباكات بين مجموعات مسلحة.. وهي كذلك، تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم داعش تنفيذ عدد منها سوريا