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موجة سخرية ضد ديسانتيس منافس ترمب الجديد على منصب الرئاسة الأميركية
ديسانتيس بين ترمب وبايدن - تعبيرية
الانتخابات الأميركية

ديسانتيس يرد على تقارير توقف حملته.. وترمب يتوقع انسحابه

حاكم ولاية فلوريدا: وسائل الإعلام لا تريد مني الترشح لأنني سوف أهزم بايدن

بندر الدوشي - واشنطن
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قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري لعام 2024، يوم الأحد إنه يعتقد أن وسائل الإعلام لا تريده أن يكون مرشحا حزبه لأن التقارير تشير إلى توقف حملته الرئاسية. وقال ديسانتيس "وسائل الإعلام لا تريدني أن أكون المرشح. أعتقد أن هذا واضح جدًا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنني سأهزم بايدن. لكن الأهم من ذلك، أنهم يعرفون أنني سأقدم في الواقع كل هذه الوعود".

وجاء رد ديسانتيس في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" على برنامج "Sunday Morning Futures".

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وقال ديسانتيس: "سنوقف الغزو على الحدود وسوف نتصدى لعصابات المخدرات وسنحد من تحكم الدولة وسوف نتحكم في الإنفاق. وسنفعل كل الأشياء التي لا يريدون أن يروها، ولذا سيستمرون في القيام بهذا النوع من السرد".

وكان حاكم ولاية فلوريدا يرد على العنوان الرئيسي الذي نشرته صحيفة "Politico Playbook" يوم السبت: "فشل الحملة - توقفت حملة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس للإطاحة بدونالد ترمب"، ليرد ديسانتس بأن "هذه روايات".

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ويتقدم الرئيس السابق ترمب، الذي يرشح نفسه لمدة أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض في ميدان يضم عشرات المرشحين من الحزب الجمهوري، لكن ديسانتيس كان دائمًا أكبر المنافسين خلف ترمب.

وأشار ديسانتيس إلى فوزه بإعادة انتخابه في فلوريدا، مشيرًا إلى أنه "قبل بضعة أشهر من الانتخابات قالت وسائل الإعلام إن حملتي لإعادة انتخابي بطريقة ما كانت متوقفة، وأننا لم نفعل أي شيء". كما سلط الضوء على جهوده الأخيرة في جمع التبرعات.

وقال: "إذا نظرتم إلى ما تم الإبلاغ عنه فسيكون لدينا نحو 150 مليون دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بعد، لذلك لدينا طريق طويل لنقطعه". وقال المرشح "إنني أتطلع إلى أن أكون قادرًا على المشاركة في المناظرات المقبلة".

وكان الرئيس الأميركي السابق قد توقع خروج ديسانتيس من السباق الرئاسي قائلا على موقعه تروث سوشيال "يحاول رون ديسانتيس بشدة الخروج من السباق الرئاسي وفي نفس الوقت يريد الحفاظ على ماء الوجه لانتخابات عام 2028، لقد تعرض لأضرار بالغة".

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