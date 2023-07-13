جهاز الخدمة السرية للبيت الأبيض ينهي التحقيق في الكوكايين لعدم توفر أدلة

أنهت الخدمة السرية تحقيقاتها في اكتشاف مادة الكوكايين المخدر في البيت الأبيض بعد أن فشلت في التعرف على المشتبه به، حسبما كشف مشرعون تم إطلاعهم على الأمر، وتأكيد الخدمة السرية يوم الخميس الخبر وفقاً لموقع ذا هيل الأميركي.

وقال المشرعون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، بعد إحاطة مغلقة في الكابيتول (SCIF) إن التحقيق سينتهي رسميًا يوم الجمعة.

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وقالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور، للصحافيين "سينهي جهاز الخدمة السرية تحقيقه غدا". وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت "أخبرونا بشكل أساسي أن التحقيق سينتهي غدًا، وهم لا يعرفون من هو المتهم".

وقالت مارجوري إن الخدمة السرية كانت قادرة على تحديد نطاق قائمة تضم حوالي 500 مشتبه به محتمل، لكنها لم تذكر بالتفصيل من تم إدراجه، واكتفت بالقول إن القائمة تضمنت "مزيجًا كبيرًا من الأشخاص".

وقامت الخدمة السرية بإحاطة لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب بشأن التحقيق بعد أن أرسل الرئيس جيمس كومر خطابًا يوم الجمعة إلى مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل يطلب إحاطة "على مستوى الموظفين" بشأن هذه المسألة.

وتم العثور على الكوكايين في 2 يوليو ، وبعد أيام أكدت الخدمة السرية الواقعة.

وتم العثور عليه في منطقة بهو في الجناح الغربي قبالة مدخل West Executive Ave في منطقة يقوم الأفراد فيها بإيداع الإلكترونيات والأشياء الشخصية قبل الدخول إلى البيت الأبيض وفقًا لما قالته الخدمة السرية لصحيفة The Hill.

وأكد جهاز الخدمة السرية يوم الخميس أن تحقيقه في كيفية دخول العنصر إلى البيت الأبيض قد انتهى بسبب نقص الأدلة المادية.

وانتقد الرئيس الأميركي السابق ترمب وسائل الإعلام بسبب تغطيتها على القصة وتساءل: "هل يعتقد أي شخص حقًا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض القريب جدًا من المكتب البيضاوي مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن".

وأعرب الجمهوريون عن إحباطهم من عجز جهاز الخدمة السرية عن العثور على المشتبه به في تحقيقهم.

وقال النائب الجمهوري بورشيت إنه غادر الإحاطة في وقت مبكر، واصفا التحقيق بأنه "فشل كامل".

وأضاف: "هذا الشيء سخيف كثير من الناس مستاؤون، ومن الواضح أن الخدمة السرية تفشل في عملها".

وانتقدت مارجوري جهاز الخدمة السرية لعدم إجرائه اختبارات تعاطي المخدرات على 500 مشتبه به محتمل، وقالت إنها سألت مسؤولي الوكالة عن سبب عدم تفكيرهم في القيام بذلك.