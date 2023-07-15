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سفينة تابعة لأسطول البحرية الأميركية - أرشيفية
الشرق الأوسط

مسؤول أميركي: ندرس خيارات عسكرية ضد روسيا في سوريا

تحدث عن تنسيق متزايد بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها شمال سوريا

العربية.نت
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كشف مسؤول عسكري أميركي، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات "إف 16" إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الجاري، لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

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وأكد المسؤول العسكري، أن القوات الأميركية ستواصل الطيران في الأجواء السورية في إطار محاربة تنظيم داعش، وأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية لمواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي المتزايد في أجواء سوريا.

وكان مسؤول عسكري روسي قال إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت خمس مرات في يوم واحد الأجواء السورية في منطقة التنف.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، قوله إن طائرات إف-16 ويورو فايتر تايفون خرقت المجال الجوي السوري في منطقة تمر عبرها خطوط جوية دولية.

وحذر غورينوف من أن مثل هذه الممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث جوية مع طائرات مدنية.

وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أنه جرى رصد 14 انتهاكا لبروتوكولات تجنب الصدام من جانب الطائرات المسيرة التابعة للتحالف في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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