أميركا: قلقون إزاء إجراء كوريا الشمالية اختباراً صاروخياً آخر
أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال قلقة إزاء مضي كوريا الشمالية قدما في تجربة أخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) "منذ فترة وأنا قلق من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة".
كما أردف "لا أرى أي مؤشرات حالية على حدوث ذلك، لكن لن يكون الأمر مفاجئا إذا مضت كوريا الشمالية قدما في اختبار آخر لصاروخ باليستي عابر للقارات".
صاروخان قصيرا المدى
وكانت كوريا الشمالية أطلقت في يونيو حزيران صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي حين كان سوليفان يلتقي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية في ذلك الوقت إن التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تصعد التوتر العسكري في المنطقة وسترد البلاد على "أي نوع من الاحتجاجات أو الاستفزازات قد يقدم عليه الأعداء".
وبرامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، التي فرضت عقوبات على تلك الدولة المعزولة.
وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية للحد من التوتر أو إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.
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