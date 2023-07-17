تسرب بيانات موظفين بالمخابرات الأميركية.. بسبب برنامج لمكافحة فيروسات
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تسربت بيانات 5600 موظف من المخابرات الأميركية والألمانية، بسبب برنامج لمكافحة الفيروسات، وفق ما نقلته صحيفة "دير شبيغل الألمانية".
وقالت الصحيفة، إن الموظفين الذين تسربت بياناتهم بأميركا وألمانيا استخدموا برنامج لمكافحة فيروسات.
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كما بينت تسريب بيانات عناصر من وكالة الأمن القومي ووزارة العدل والـ FBI في الولايات المتحدة.
إضافة إلى تسريب بيانات عناصر من الشرطة الجنائية وجهاز مكافحة التجسس والمخابرات في ألمانيا.
والموظفون تم تسجيلهم جميعا على منصة أمان تكنولوجيا المعلومات VirusTotal" المملوك لشركة Alphabet Corporation، التي تمتلك أيضا محرك بحث Google.
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