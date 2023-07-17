اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A F-35 fighter jet flies during a media day of NATO's Air Defender 23 military exercise at Spangdahlem US Air Base near the German-Belgian border in Spangdahlem, Germany June 14, 2023. (Reuters)

واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط لحماية الملاحة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

مسؤول أميركي: إرسال مقاتلات إف 16 لحماية السفن في الخليج أميركا الشرق الأوسط مسؤول أميركي: إرسال مقاتلات إف 16 لحماية السفن في الخليج

وأوضحت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين "يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

مادة اعلانية

وكان مسؤول عسكري أميركي قد كشف قبل أيام، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات "إف 16" إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الجاري، لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

تعزيز طائرات A-10

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

يأتي هذا بعد قرار أميركا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بينها إتلاف الأقمار الصناعية.. مخاطر التوهج الشمسي المحتمل بينها إتلاف الأقمار الصناعية.. مخاطر التوهج الشمسي المحتمل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط