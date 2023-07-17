واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط لحماية الملاحة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين "يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

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وكان مسؤول عسكري أميركي قد كشف قبل أيام، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات "إف 16" إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الجاري، لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

تعزيز طائرات A-10

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

يأتي هذا بعد قرار أميركا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.