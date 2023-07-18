كيري: التعاون بمجال المناخ قد يعيد صياغة العلاقات الأميركية الصينية

التقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الثلاثاء، في بكين، كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في الوقت الذي يدفع فيه البلدان باتجاه إحياء الدبلوماسية المتعثرة بينهما للحد من الانبعاثات.

واستقبل وانغ المبعوث الأميركي في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث تصافح المسؤولان وتبادلا كلمات الترحيب قبل بدء اجتماعهما، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

مادة اعلانية

"علاقة صحية ومستقرة ومستدامة"

وتوجه وانغ إلى كيري الذي وصفه بأنه "صديق قديم" بالقول إن "التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين والولايات المتحدة"، مضيفا "هناك حاجة لعلاقة صينية أميركية صحية ومستقرة ومستدامة".

من جهته، اعتبر كيري أن الاحتباس الحراري يمثل "تهديدا للبشرية جمعاء" ويتطلب "قيادة عالمية". وقال لوانغ "نحن متفائلون بشكل كبير أن تكون هذه هي البداية وليس فقط مجرد محادثة بينكم وبيني وبيننا على مسار المناخ".

وفي ما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، شدد كيري على أن الرئيس جو بايدن "ملتزم بالاستقرار في هذه العلاقة، وأيضا بتحقيق جهود معا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في العالم".

وقال إن الرئيس بايدن "يقدر علاقته مع الرئيس شي، وأعتقد أن الرئيس شي يقدر علاقته مع الرئيس بايدن، وأنا أعلم أنه يتطلع إلى أن يكون قادرا على المضي قدما لتغيير الديناميات".

أضاف "أملنا الآن أن يكون هذا بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا"، مشيرا إلى "خلافات حقيقية" بين الطرفين.

وأكد "لكننا نعلم من التجربة أيضا أنه إذا انكببنا عليها، يمكننا إيجاد المسار إلى الأمام والطرق التي من شأنها حل هذه التحديات".

وعلّقت بكين الحوار مع واشنطن بشأن المناخ في آب/أغسطس 2022 احتجاجا على زيارة لتايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي.

تأثير التغير المناخي بات واضحاً

ويتمتع كيري وزير الخارجية الأسبق بعلاقات ودية نسبيا مع الصين على الرغم من تفاقم الخلاف بين البلدين بشأن تايوان وقضايا أخرى.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية الصينية أن كيري التقى نظيره الصيني شيه تشن هوا على مدى أربع ساعات الاثنين.

وقال كيري في تغريدة نشرها بعد المحادثات "على البلدين التحرك بشكل طارئ على عدد من الجبهات، لا سيما تحديات تلوث الفحم والميثان".

وتوالت زيارات المسؤولين الأميركيين للصين في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في حزيران/يونيو إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين أوائل تموز/يوليو.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي وهي الثالثة له إلى الصين منذ توليه منصبه، في وقت بات تأثير التغير المناخي واضحا مع موجات حر في عدد كبير من مناطق العالم.

وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أن المناخ هو أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها قوتان تتواجهان في منافسة حادة.