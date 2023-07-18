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هل سينجح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في إبعاد ترمب عن الانتخابات القادمة؟
رون ديسانتس
الانتخابات الأميركية

ديسانتس المرشح الجمهوري يكشف عن سبب تراجعه في استطلاعات

ديسانتس: الاتهامات الجنائية والتغطية الإعلامية ساهمت في صعود نجم ترمب مجدداً

بندر الدوشي ـ واشنطن 
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أرجع المرشح الجمهوري للرئاسة وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، هيمنة دونالد ترمب على الانتخابات واستطلاعات الرأي إلى تعاطف الناخبين بشأن القضايا الجنائية التي تم توجيهها إلى الرئيس السابق في ولايتي نيويورك وفلوريدا.

وقال ديسانتس في برنامج "MediaBuzz" على قناة فوكس نيوز: "في نهاية اليوم، رفعت لائحة الاتهام [المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ] أرقامه، وأعتقد أن الكثير من الناس، بمن فيهم أنا، يعتقدون أن ذلك كان إجهاضًا للعدالة". وتابع ديسانتس "أعتقد أنه كان هناك الكثير من التعاطف، وأعتقد أنه سيطر على التغطية الإعلامية".

ترمب (أ ب)
ترمب (أ ب)
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وتم اتهام الرئيس السابق دونالد ترمب بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية في نيويورك بدفع مبالغ مالية لامرأتين قبل انتخابات عام 2016 لحماية العلاقات خارج نطاق الزواج. كما تم توجيه تهم فيدرالية للرئيس السابق في قضية احتفاظه بالوثائق السرية.

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ويتقدم الرئيس السابق بأكثر من 30 نقطة في المتوسط في استطلاعات الرأي، وكان أقرب منافسيه هو ديسانتس.

وسيجري ديسانتس حوارا مفتوحا على شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء وسط تراجعه في استطلاعات الرأي ومشاكل كبيرة تعاني منها حملته الانتخابية.

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