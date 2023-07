أميركا.. مرشح مفاجئ للرئاسة من حزب ثالث قد يفجر آمال الديمقراطيين

أكد السناتور الديمقراطي المعتدل عن ولاية وست فرجينيا جو مانشين احتمالية شن حملة رئاسية مستقلة تحت مسمى حزب بلا تسمية "No Labels"، وسط تحذيرات ديمقراطية جدية من أن محاولة الترشح للرئاسة عبر حزب ثالث يمكن أن تساعد الرئيس السابق دونالد ترمب في استعادة الرئاسة عام 2024.

وقال مانشين أمام قاعة بلدية نيو هامبشاير التي نظمتها منظمة نو لايبل "No Labels" بأن الأميركييين يريدون خيارات أخرى غير بايدن وترمب".

وقال مانشين الذي اشتبك مع الرئيس جو بايدن بشأن الإنفاق الفيدرالي وقضايا أخرى، إنه لم يقرر ما إذا كان سيتراجع أم لا. وتابع "دعونا نرى ما سيحدث، إنه مبكر جدا."

"أمر خطير"

وفي حين قال مسؤولو الحزب الجديد "No Labels" إن مرشحهم سيحصل على أصوات من كلا الحزبين، إلا أن أعضاء هذه الأحزاب يعتقدون أن البطاقة ستقتطع أكثر من ناخبي بايدن وتعزز إعادة انتخاب ترمب.

وقال زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب الديمقراطي ريتشارد جيفهارت الذي ساعد في بدء لجنة عمل سياسي لمعارضة حملة الحزب الجديد "هذا أمر خطير".

"نحن بحاجة إلى خيارات"

وقال مانشين وأعضاء آخرون في منظمة "No Labels" إنهم يعارضون البيئة الحزبية المفرطة التي تُسمع فيها الأصوات الأكثر تحفظًا والأكثر ليبرالية. وتابع مانشين: "نحن بحاجة إلى خيارات".

وقال إن الديمقراطيين تحركوا بعيدًا جدًا إلى اليسار والجمهوريين بعيدًا جدًا إلى اليمين. كما انتقد مانشين ترمب بسبب احتجاجاته المتكررة على انتخابات 2020 وانتفاضة 6 يناير 2021.

ويواجه السناتور أيضًا محاولة صعبة لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ العام المقبل في ولاية فرجينيا الغربية الجمهورية.

"التحرر من الغضب"

وقالت منظمة "No Labels" على موقعها على الإنترنت إنها تريد مرشحين يمكنهم "إعلان تحررهم من الغضب والانقسام اللذين يدمران سياستنا وبلدنا".

ومن بين القضايا التي أثيرت خلال حدث مجلس المدينة لهذه المنظمة: تعديل الميزانية الأميركية وخفض الديون الفيدرالية، وإصلاح المعاشات، وتشريعات تغير المناخ، والسلامة المدرسية، والصحة العقلية، ومكافحة الاستقطاب السياسي، وتشريع لإنهاء تأثير "الأموال المظلمة" في السياسة الأميركية.

فرصة للفوز

ويضم حدث مجلس المدينة الذي نظمه الحزب الجديد أيضًا ديمقراطيين وجمهوريين بارزين أصبحوا ينتقدون أحزابهم بشكل متزايد.

وقال السناتور الأميركي السابق جو ليبرمان المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في عام 2000 والذي أيد المرشح الجمهوري جون ماكين في عام 2008 أن الحزب الجديد يريد التأثير على الأجندة السياسية للبلاد.

من جهته قال بات ماكروري، وهو جمهوري وحاكم سابق لولاية نورث كارولينا إن منظمة "No Labels" ستدعم مرشحًا رئاسيًا فقط إذا رأينا أن "لدينا فرصة للفوز".

"سيقتطب الحزب الكثير من ناخبي بايدن"

ويقول العديد من الديمقراطيين والجمهوريين إن الحزب الجديد ليس لديه فرصة لانتخاب مرشحه كرئيس لكنه مصمم فقط على إعادة انتخاب تامب. واستشهدوا بعدد من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن طرفًا ثالثًا من المعتدلين سيحصل على أصوات من بايدن أكثر من ترمب وهو ما يكفي لإحداث فرق في الولايات الانتخابية الرئيسية مثل بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن.

وقبل ساعات من انعقاد مجلس مدينة "No Labels"، أعلن الديمقراطيون عن تشكيل لجنة عمل سياسي من الحزبين تسمى "مواطنون لحماية جمهوريتنا Citizens to Save Our Republic" ضد الحزب الجديد، وقالت المجموعة في إعلانها "إننا ندعو الحزب الجديد إلى التخلي عن جهوده لتسمية مرشح طرف ثالث"، خاصة أنه أصبح من الواضح أن الجمهوريين سيعيدون ترشيح ترمب.

وقال جيبهاردت، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي، إن الحزب الجديد مخطئ في قوله إنهم سوف يسحبون الأصوات بالتساوي من كلا الحزبين. وتابع "سيؤثر الأمر على بايدن أكثر بكثير من ترمب وسيضمن فوز الأخير".

وقالت منظمة "Third Way"، وهي مؤسسة فكرية من يسار الوسط ومقرها واشنطن العاصمة، في مذكرة استطلاعية إن "الكارهين المزدوجين" وهم الناخبون الذين لا يحبون الديمقراطيين أو الجمهوريين صوتوا عمومًا لبايدن في فوزه لعام 2020 .

وقالت المذكرة: "أظهر استطلاع للرأي أجري في أبريل 2023 أن بايدن يتقدم على ترمب بـ 39 نقطة بين الناخبين الذين لا يوافقون على بايدن أو ترمب ومن الواضح أن منحهم خيارًا من طرف ثالث يساعد الحزب الجمهوري".