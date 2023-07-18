مسرب وثائق البنتاغون السرية يطالب بمعاملته مثل ترمب

طالب مسرب وثائق البنتاغون البالغة السرية المتهم، جاك تيكسيرا، بالخروج من السجن على أساس أن الرئيس السابق دونالد ترمب والمدعى عليه المشارك والت ناوتا خارج السجن وهما ينتظران المحاكمة بتهمة سوء التعامل مع وثائق البيت الأبيض السرية.

وتم وضع رجل الأمن في الحرس الوطني في ماساتشوستس البالغ من العمر 21 عاما وراء القضبان منذ اعتقاله في 13 أبريل/نيسان بسبب مزاعم بأنه سرب وثائق عسكرية سرية تتعلق بحرب روسيا في أوكرانيا وغيرها من مواضيع الأمن القومي الحساسة على منصة التواصل الاجتماعي ديسكورد Discord.

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ووافق قاضي الصلح ديفيد هينيسي على طلب المدعين لإبقاء تيكسيرا في الحجز الفيدرالي في مايو/آيار بعد أن جادلت وزارة العدل بأن الخبير في الأنظمة السيبرانية يمكن أن يعرقل العدالة أو يفر من البلاد إذا تم إطلاق سراحه.

"مبالغة في خطورته على الأمن القومي"

وفي أوراق المحكمة المرفوعة أمس الاثنين، قال محامو تيكسيرا إن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ليس لديه القدرة المالية أو الحافز للفرار، ويجادلون بأن وزارة العدل "تبالغ إلى حد كبير في مخاطر السيد تيكسيرا على الأمن القومي".

وأشاروا أيضًا إلى أن المستشار الخاص جاك سميث لم يسع إلى اعتقال الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا أو مساعده على الرغم من "الوسائل غير العادية المتاحة لهم للفرار من الولايات المتحدة".

ويمتلك الرئيس السابق ترمب ومنظمته عقارات في عدة دول أجنبية، ويمكن للرئيس السابق ترمب الوصول إلى طائرة خاصة والسفر، ومع ذلك، فإن خطر الفرار الذي تشكله معرفتهم بمعلومات الأمن القومي، وقدرتهم غير الطبيعية على الفرار، لم يؤد حتى إلى طلب تسليم جوازت سفرهم"، كما يقول محامو تيكسيرا.

ويضيفون: "إن نهج الحكومة المتباين تجاه الإفراج قبل المحاكمة في هذه الحالات يوضح أن حجتها بشأن احتجاز السيد تيكسيرا قبل المحاكمة بناءً على المعلومات التي يُزعم أنه يحتفظ بها هي حجة وهمية".

وفي الشهر الماضي، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام ضد تيكسيرا في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بأسرار الدفاع الوطني وتسريبها.