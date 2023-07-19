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Ukrainian servicemen, of the 10th separate mountain assault brigade of the Armed Forces of Ukraine, prepare to fire a mortar at their positions at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the city of Bakhmut in Donetsk region, Ukraine July 13, 2023. (Reuters)
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

تشمل منظومات دفاع جوي ومسيرات.. مساعدات أميركية جديدة لكييف

البنتاغون قال إن هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة "المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية"

العربية.نت
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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة "المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية".

الجيش الأوكراني على جبهات القتال
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
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وقال البنتاغون: "هذا الإعلان يمثل بداية عملية متفق عليها لتوفير قدرات إضافية ذات أولوية لأوكرانيا".

لكن هذه المساعدة لن تصل فوراً الى ساحة المعركة، كونها تندرج في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية والتي توفّر واشنطن عبرها المعدات العسكرية من قطاع الصناعة الدفاعية أو من شركاء آخرين بدل سحبها من مخزون الجيش الأميركي.

وتشمل الرزمة أربع منظومات دفاع جوي طراز "ناسامز" مع ذخائرها، وصواريخ تاو المضادّة للدروع، ومدافع عيار 152 ملم ومسيّرات، إضافةً إلى أنظمة مضادة للمسيّرات وآليات مختلفة.

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