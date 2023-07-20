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FILE PHOTO: U.S. Army soldier Travis King appears in this unknown location, undated photo obtained by REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. BEST QUALITY AVAILABLE/File Photo
الجندي ترافيس كينغ
كوريا الشمالية

واشنطن تجهل مصير جنديها الهارب وتفشل بالتواصل مع كوريا الشمالية

البنتاغون يحاول التواصل مع جيش كوريا الشمالية لكنه لم يلقى رد حتى الآن.. ووزارة الخارجية الأميركية تؤكد أنها تجهل مصير الجندي الأميركي الذي عبر الحدود من كوريا الجنوبية إلى الشمال

العربية.نت
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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ما زالت لا تملك أي معلومات عن الجندي الأميركي الذي يرجح أنّه اعتُقل في كوريا الشمالية بعدما عبر الحدود على هامش رحلة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "نواصل العمل مع الأمم المتحدة بهدف تحديد وضع الجندي ترافيس كينغ ومكان وجوده".

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وأضاف: "نواصل جمع معلومات"، مع إقراره بأن الولايات المتحدة لا تزال تجهل مصير الجندي.

كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
من 2
  • كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
  • كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
(2 صور)
كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
كينغ يظهر (مرتدياً سترة وقبعة سوداء) خلال الجولة الحدودية التي استغلها للهروب إلى كوريا الشمالية
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وأشار إلى اتصالات جرت مع كوريا الجنوبية والسويد التي تضطلع بدور وسيط بين واشنطن وبيونغ يانغ، موضحاً أن البنتاغون حاول التواصل مع الجيش الكوري الشمالي من دون أن ينجح إلى الآن.

ومن شأن هذه الواقعة الغامضة أن تزيد في تدهور العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأفاد الجيش الأميركي أن ترافيس كينغ المجند منذ 2021 عبر "طوعاً ومن دون إذن" الحدود بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، خلال زيارة للمنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

ونقلت شبكة "سي. بي. إس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجندي كان سيُعاد الى الولايات المتّحدة لأسباب تتّصل بسلوكه، لكنّه نجح في مغادرة المطار والانضمام إلى مجموعة من زوّار المنطقة المنزوعة السلاح.

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