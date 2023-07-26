بعد دعواتهم لعزل بايدن.. البيت الأبيض ينتقد الجمهوريين

انتقد البيت الأبيض الجمهوريين في مجلس النواب الأربعاء بسبب "هجماتهم" على الرئيس جو بايدن، قائلاً إن رسائلهم المفككة حول الرئيس "حلقة مهرج".

وأضاف في بيان أنه "بدلاً من وجود رسالة متسقة ومنضبطة، فإن الانتقادات العلنية التي وجهها الحزب الجمهوري في الكونغرس لإدارة بايدن أصبحت الآن عبارة عن حقيبة يد مجزأة تعمل بشكل كامل في معارضة سياسات الرئيس التي هي في صالح الشعب الأميركي، وفق صحيفة The Hill.

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كما أردف أن "الجمهوريين في مجلس النواب يوجهون الآن طاقتهم المحبطة إلى رغبة محسوبة وهادفة لعزل... شخص ما... في مكان ما... من أجل شيء ما".

تحقيقات في التعاملات التجارية

يأتي ذلك فيما أشار رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي هذا الأسبوع إلى أن مجلس النواب يمكن أن يمضي قدماً في فتح تحقيق مساءلة ضد بايدن، إلا أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن.

وبدأ الحزب الجمهوري في مجلس النواب تحقيقات في التعاملات التجارية العائلية لبايدن. وكان هانتر بايدن قد حضر إلى المحكمة في ديلاوير الأربعاء، حيث بدا أنه تم تعليق صفقة الإقرار بالذنب التي انتقدها الجمهوريون.

"بايدنوميك"

يذكر أن إدارة بايدن أطلقت مؤخراً مصطلح بايدنوميك "Bidenomics" للترويج لأجندتها الاقتصادية، والتي تتضمن تعزيز التصنيع وخلق فرص العمل.

والشهر الماضي، جاب الرئيس وكبار المسؤولين البلاد لنشر رسالة مفادها بأن إدارة بايدن حققت نجاحاً بسبب انخفاض معدلات البطالة وانخفاض التضخم.