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Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he takes the stage during the Turning Point Action Conference in West Palm Beach, Florida, US, on July 15, 2023. (Reuters)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

اتهام وشيك لترمب في قضية رفضه خسارة انتخابات 2020

محامو الرئيس الأميركي السابق اجتمعوا مع الادعاء قبل لائحة الاتهام المتوقعة

واشنطن - بندر الدوشي
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التقى محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع مكتب المستشار الخاص بوزارة العدل، الخميس، قبل توجيه لائحة اتهام متوقعة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأكد مصدر على دراية "مباشرة" بالقضية لشبكة "إن بي سي" أنه تم إبلاغ المحامين بتوقع لائحة اتهام جديدة للرئيس السابق الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لانتخابات 2024.

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وقالت "إن بي سي" إنه تم إبلاغ المحامين باحتمال توجيه لائحة الاتهام "بحلول اليوم".

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وكان ترمب أعلن في 18 يوليو الماضي تلقيه رسالة من المدعي العام الفيدرالي جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصياً في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما اقتحم آلاف من مناصريه مقر الكونغرس في واشنطن في مسعى لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترمب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأميركية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة. وقد دفع ببراءته في القضيتين.

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