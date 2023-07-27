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FILE - A Taliban fighter stands guard as a woman walks past in Kabul, Afghanistan, on Dec. 26, 2022. The United Nations' human rights chief on Tuesday Dec. 27, 2022 decried increasing restrictions on women's rights in Afg
عنصر من طالبان في كابل (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

مسؤولان أميركيان يجتمعان بطالبان لبحث الاقتصاد وحقوق الإنسان

توماس وست المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان ورينا أميري المبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان سيجتمعان مع وفد طالبان في الدوحة

واشنطن - رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين سيلتقيان مع وفد من حركة طالبان و"خبراء تكنوقراط" من وزارات أفغانية في الدوحة هذا الأسبوع، مضيفة أنه سيجري بحث قضايا متعلقة بالاقتصاد والأمن وحقوق المرأة.

ولم تعترف أي دولة رسمياً بحكومة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 في أعقاب الانسحاب الفوضوي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاماً.

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وذكرت الوزارة في بيان أمس الأربعاء أن توماس وست المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان ورينا أميري المبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان سيجتمعان مع وفد طالبان في الدوحة لمناقشة تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان وقضايا الأمن وحقوق النساء والاستقرار الاقتصادي وجهود مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار فيها.

توماس وست
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توماس وست
توماس وست
رينا أميري
رينا أميري

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل مخاوف الولايات المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتهميش النساء والفتيات في أفغانستان تحت حكم طالبان، وقال إن المحادثات في العاصمة القطرية "لا تعني أي مؤشر على الاعتراف أو تطبيع العلاقات أو إضفاء الشرعية على طالبان".

وأضاف: "هذا لا يشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة. لقد كنا واضحين للغاية في أننا سنتعامل مع طالبان بالصورة الملائمة حين يكون ذلك في مصلحتنا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان في بيان إن وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي سيرأس الوفد.

وأفادت الوزارة بأن "أولوية أفغانستان خلال المحادثات هي إنهاء العقوبات والقوائم السوداء وإلغاء تجميد الاحتياطيات المصرفية الأفغانية ووقف انتهاك المجال الجوي الأفغاني".

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ومع الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية عام 2021، حاول آلاف الأفغان اليائسين دخول مطار كابل وتشبث بعض الرجال بالطائرات في أثناء سيرها على المدارج. وقتل مهاجم انتحاري تابع لتنظيم داعش 13 جندياً من القوات الأميركية وأكثر من 150 أفغانياً أمام إحدى بوابات المطار.

وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صدر الشهر الماضي الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترمب بسبب سحب القوات الذي تفاوض عليه ترمب وجرى تنفيذه في عهد بايدن.

وقالت الوزارة إن وست وأميري قبل زيارة قطر سيتوجهان إلى كازاخستان حيث سيلتقيان مع مسؤولين من البلاد وكذلك من طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان لبحث مسألة أفغانستان.

كما سيلتقيان بأعضاء من المجتمع المدني يركزون على حقوق المرأة.

وذكرت الوزارة أن الرحلة التي تشمل كازاخستان وقطر بدأت أمس الأربعاء وتختتم في نهاية الشهر الحالي.

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