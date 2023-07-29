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FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain January 13, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo
جوليان أسانج في بريطانيا (أرشيفية)

أستراليا لأميركا: يجب إسدال الستار على قضية أسانج

تدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح مؤسس ويكيليكس قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة

العربية.نت
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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم السبت، إنه يتعين إسدال الستار على القضية التي يُحاكم فيها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانج، وهو مواطن أسترالي تحتجزه حالياً بريطانيا، من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.

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وقالت وونغ، في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة، إن كانبيرا أوضحت أن "قضية السيد أسانج استغرقت وقتاً طويلاً، ونرغب في وضع حد لها".

الاجتماع في برزبين بين وزراء من أستراليا والولايات المتحدة
الاجتماع في برزبين بين وزراء من أستراليا والولايات المتحدة
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وأضافت في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنطوني بلينكن ولويد أوستن: "أعلم أن السيد أسانج قدم طلباً جديداً للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفاً في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها".

من جهته، قال بلينكن في المؤتمر الصحفي: "السيد أسانج متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "الأفعال التي يُقال إنه ارتكبها تهدد بإلحاق ضرر جسيم بأمننا القومي".

وتدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح أسانج قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

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