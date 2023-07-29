بعد ضغوط الصحافة والجمهوريين.. بايدن يعترف بحفيدته من ابنه هانتر

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، بأول تصريحات علنية له حول حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات ابنة نجله هانتر بايدن، بعد صمت البيت الأبيض بشأن الفتاة الصغيرة وسط خلافات قانونية بين والديها.

وفي بيان تم تقديمه حصريًا لموقع People، قال بايدن إن ابنه ولوندن روبرتس والدة الفتاة، يعملان على توفير الحياة لها.

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وقال الرئيس: "يعمل ابننا هانتر ووالدة الحفيدة معًا لتعزيز علاقة تصب في مصلحة ابنتهما، مع الحفاظ على خصوصيتها قدر الإمكان في المستقبل".

وتابع "هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية. جيل وأنا نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بما في ذلك حفيدتنا الجديدة نافي".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر مقالاً عن الطفلة، كتبت فيه أنها لم تقابل قط هانتر بايدن أو جدها. وبعد نشر ذلك، تعامل البيت الأبيض مع أسئلة في غرفة الإحاطة من الصحافيين حول ما إذا كان بايدن قد قبل ابنة هانتر بايدن في أركنساس لتكون حفيدته.

ورفعت روبرتس في أركنساس، دعوى أبوة ضد هانتر بايدن في مايو 2019، ومثل أمام المحكمة في مايو. وفي يونيو، توصل إلى تسوية في قضية إعالة الطفلة الخاصة به بعد أن أُمر بالجلوس للحصول على شهادة تحت القسم للإجابة عن أسئلة حول موارده المالية.

وقال مصدر لمجلة People إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن كانا "يمنحان هانتر ولوندن المساحة والوقت لمعرفة الأمور"، وكانا "يتبعان هانتر" طوال الإجراءات القانونية المتعلقة بالفتاة الصغيرة.

وتعرض بايدن لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم الاعتراف بالطفلة البالغة من العمر 4 سنوات.

ونتيجة لذلك، كان البيان المقدم إلى مجلة People مهمًا بالنسبة لبايدن، حيث تم نشره لموقع يقدر عدد قرائه بنسبة 69% من الإناث.

وتعد الناخبات في الضواحي حجرًا أساسيًا لحملة بايدن إلى البيت الأبيض في عام 2024.

وقد أصبحت مشاكل هانتر بايدن الشخصية والقانونية في دائرة الضوء بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة. ومثل هانتر أمام محكمة في ديلاوير يوم الأربعاء، حيث تم تعليق صفقة الإقرار بالذنب بشأن الضرائب الفيدرالية وتهم شراء السلاح من قبل قاض شكك في نطاق الاتفاقية.