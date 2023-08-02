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صور لمجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن عمليات إطلاق نار
صور لمجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن عمليات إطلاق نار

إطلاق نار عند مبنى مجلس الشيوخ.. إعلام أميركي: مطلق النار مختل عقلي

أكدت الشرطة أنها رصدت تهديدا أمنيا، فيما ذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "تم إجلاء كافة الموجودين في مجلس الشيوخ".

قناة العربية، رويترز
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أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي أنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

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وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".

وذكر إعلام أميركي أن مطلق النار عند مبنى الكونغرس "مختل عقلي"

وأكدت الشرطة أنها رصدت تهديدا أمنيا، فيما ذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "تم إجلاء كافة الموجودين في مجلس الشيوخ".

وعلى الفور، تقرر إرسال تعزيزات أمنية مكثفة لمحيط مجلس الشيوخ.

وقالت الشرطة الأميركية إن "عناصرنا تواصل البحث في الكونغرس وفي محيطه بعد تقارير عن إطلاق نار".

وأضافت الشرطة الأميركية: "نطالب بالابتعاد عن مبنى الكونغرس، ونواصل التحقيقات".

إطلاق نار عند الكونغرس الأميركي
من 3
  • إطلاق نار عند الكونغرس الأميركي
  • من الكونغرس
  • محيط الكونغرس
(3 صور)
إطلاق نار عند الكونغرس الأميركي
إطلاق نار عند الكونغرس الأميركي
من الكونغرس
من الكونغرس
محيط الكونغرس
محيط الكونغرس
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