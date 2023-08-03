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من البحرية الأميركية (أرشيفية من رويترز)

تهم تتعلق بالأمن القومي والصين.. توقيف 2 من بحرية أميركا

العربية.نت - وكالات
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كشف مسؤولون أميركيون، الخميس، أن اثنين من أفراد البحرية الأميركية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي والصين.

وأوضحوا أنه تم القبض على بحار يبلغ 22 عاماً على متن سفينة في سان دييغو، الأربعاء، بتهمة تتعلق بالتجسس التي تنطوي على التآمر لإرسال معلومات دفاع وطني إلى مسؤولين صينيين، وفق "أسوشييتد برس".

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كما أضاف المسؤولون الأميركيون، الذين لم يسمح لهم بمناقشة الأمر علناً فتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن بحاراً آخر اعتقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلوس ووجهت إليه تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني.

فيما لم يتضح ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.

إلى ذلك رفضت وزارة العدل الأميركية التعليق عندما اتصلت بها "أسوشييتد برس".

ومن المتوقع أن يعلن المسؤولون الفيدراليون عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحافي مقرر بسان دييغو في وقت لاحق الخميس.

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