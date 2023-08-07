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230806-M-NF490-1029 SUEZ CANAL (Aug. 6, 2023) A U.S. Navy sailor from USS Bataan (LHD 5) stands watch as the amphibious assault ship transits the Suez Canal with the 26th Marine Expeditionary Unit (MEU), Aug. 6, 2023. Components of the Bataan Amphibious Ready Group and 24th MEU are deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations to help ensure maritime security and stability in the Middle East region. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Nayelly Nieves-Nieves)
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس

الأسطول الخامس الأميركي: وصول 3000 بحار وجندي للشرق الأوسط

سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر "لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة"

العربية.نت
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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط أمس ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابقاً.

وقال الأسطول الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر "لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة".

إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
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  • إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
  • إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
  • إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
(3 صور)
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس
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وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب.

وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأميركية سرباً من طائرات "إف 35"، وسرباً آخر من طائرات "إف 16"، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر الربيع الماضي بسرب من طائرات "اي 10" في المنطقة.

كما أن الأميركيين نشروا في المنطقة مدمرتين أميركيتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

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