بلينكن لرئيس النيجر المعزول: سلامتك أمر أساسي

بعد تأكيده سابقاً عدم وجود حل إلا بالدبلوماسية للانقلاب الذي وقع في النيجر قبل أسبوعين، جدد وزير الخارجية أنتوني بليكن التشديد على دعم بلاده للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.
وأشار إلى أن سلامة وأمن بازوم وعائلته أمر أساسي" حسب ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء
الدعم مستمر
كما أوضحت الخارجية أن بلينكن ناقش عبر الهاتف مع بازو . بازوم زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر ولقائها مع عدد من مسؤولي المجلس العسكري يوم الإثنين المنصرم.
وأكدت أن الدعم الأميركي مستمر لحل يعيد النيجر إلى مسار الديمقراطية والنظام الدستوري "
يذكر أن نولاند كانت وصفت زيارتها أمس إلى نيامي بالصعبة، مؤكدة أنها أجرت محادثات صريحة مع قادة من المجلس العسكري، إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أنها كانت صعبة جداً.
وكشفت أن المجلس العسكري رفض الموافقة على لقائها بالرئيس المعزول، كما أبدى تعنتاً في بعض النقاط.
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