اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A demonstrator holds a Niger's flag outside Niger's embassy in support of the President of Niger Mohamed Bazoum in Paris, France, August 5, 2023. REUTERS/Stephanie Lecocq
متظاهر يحمل صورة للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم (أرشيفية- رويترز)

بلينكن لرئيس النيجر المعزول: سلامتك أمر أساسي

دبي-العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد تأكيده سابقاً عدم وجود حل إلا بالدبلوماسية للانقلاب الذي وقع في النيجر قبل أسبوعين، جدد وزير الخارجية أنتوني بليكن التشديد على دعم بلاده للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.

وأشار إلى أن سلامة وأمن بازوم وعائلته أمر أساسي" حسب ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء

أغلقوا أبوابهم.. عسكر النيجر يرفضون استقبال وفد إكواس العرب والعالم أغلقوا أبوابهم.. عسكر النيجر يرفضون استقبال وفد إكواس
مادة اعلانية

الدعم مستمر

كما أوضحت الخارجية أن بلينكن ناقش عبر الهاتف مع بازو . بازوم زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر ولقائها مع عدد من مسؤولي المجلس العسكري يوم الإثنين المنصرم.

وأكدت أن الدعم الأميركي مستمر لحل يعيد النيجر إلى مسار الديمقراطية والنظام الدستوري "

يذكر أن نولاند كانت وصفت زيارتها أمس إلى نيامي بالصعبة، مؤكدة أنها أجرت محادثات صريحة مع قادة من المجلس العسكري، إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أنها كانت صعبة جداً.

وكشفت أن المجلس العسكري رفض الموافقة على لقائها بالرئيس المعزول، كما أبدى تعنتاً في بعض النقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرنسا قد تواجه ما هو أكبر من الخسارة في النيجر.. ما هو؟ فرنسا قد تواجه ما هو أكبر من الخسارة في النيجر.. ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط